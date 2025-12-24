Sénégal: L'Office national de formation professionnelle doté d'une antenne régionale à Thiès

Thiès — L'Office national de formation professionnelle (ONFP) s'est doté d'une antenne régionale à Thiès, marquant une volonté de décentralisation et de proximité pour mieux servir les populations locales, a constaté l'APS.

L'initiative vise à renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes notamment, en adaptant les compétences aux besoins spécifiques du secteur minier et des entreprises de la région, à travers le dispositif du contenu local, selon les responsables de l'ONFP.

"L'ouverture de cette antenne répond avant tout aux orientations des plus hautes autorités qui, dans l'agenda national comme dans le plan de redressement, veulent des pôles territoriaux viables, mais surtout portés par des acteurs économiques sénégalais", a déclaré le directeur général de l'ONFP, Mame Balla Lo.

L'ouverture de l'antenne de l'ONFP à Thiès, mardi, permet à l'Etat de renforcer la formation des jeunes et des femmes de manière à ce que ces populations puissent avoir plus de chance d'accéder à l'emploi, particulièrement dans le secteur des mines. "Il y a un contenu local qu'il faut saisir", a-t-il-souligné.

Selon Mame Balla Lo, pour que les entreprises emploient et que le contenu local soit saisi, il faut que les jeunes par exemple soient formés dans les métiers des mines et secteurs connexes.

Il estime que l'importance de cette antenne est de pouvoir adresser, à travers une démarche de proximité, les besoins de formation dans la zone, de former les populations afin qu'elles puissent bénéficier du contenu local.

"Dans le passé, l'ONFP avait accompagné certaines entreprises minières dans la formation de jeunes qui habitent dans leur zone d'intervention. Et je pense qu'avec l'antenne de Thiès, ces interventions vont continuer", a ajouté M. Lo.

"On a formé plus de 180 personnes qui ont reçu leur attestation de fin de formation dans les métiers de la plomberie, de la transformation des céréales locales, de contacteurs, dans divers d'autres métiers", a pour sa part renseigné le chef d'antenne de l'ONFP à Thiès, Talla Diouf.

A l'en croire, sur les 126 corps de métier artisanal qui ont été répertoriés, les 80 sont pratiqués au niveau de la région de Thiès.