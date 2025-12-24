Sénégal: Marché de Noël de la FIDAK - Les commerçants misent sur le rush des dernières heures

Dakar — A quelques heures de la fête de la nativité, prévue ce jeudi 25 décembre, les ventes d'articles généralement prisés des clients ne sont pas au niveau attendu à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), où les acheteurs ne se bousculent pas devant les stands dédiés, a constaté l'APS.

À l'entrée du pavillon orange, où se sont installés la plupart des marchands d'articles de Noël, prévaut une ambiance relativement mesurée pour une fête, pendant que certains finissent d'épousseter leurs marchandises et retournent leur carton pour signaler "ouvert". Il est dix heures passés de quelques 30 minutes.

Des guirlandes survolant les stands, des jouets exhibés pour attirer les enfants, des fleurs, arbres de Noël, vélos, chaussures et peluches dominent le visuel du pavillon.

À côté de l'une des allées désertées, Ousmane Ndiaye, vendeur de jouets, a perdu son enthousiasme et tout espoir de voir sa marchandise s'écouler d'ici à la fermeture de la FIDAK 2025 (7-31 décembre).

"Nous accueillons des visiteurs mais peu d'acheteurs. Les gens qui achètent, on les dénombre au compte-gouttes. La quantité de jouets que j'ai exposés ici a à peine bougé", a-t-il confié au reporter de l'APS avec une désolation flagrante.

Du point de vue de ce marchand, les tableaux des années précédentes de la Foire internationale de Dakar étaient plus reluisants, avec des chiffres d'affaires plus élevés et une affluence nettement plus importante.

"C'est assez regrettable de s'efforcer d'acquérir un stand afin d'y exposer un nombre important de produits et d'articles pour ensuite tout remballer et renvoyer à la base faute de clients", s'est lamenté Modou Diouf, un autre exposant.

"À ce rythme, des pertes ne sont pas à exclure si la situation ne s'améliore pas", ajoute-t-il.

Sophie Ndiaye, propriétaire d'un espace de vente de meubles et de jouets dans le même pavillon, indique que la rareté des acheteurs s'explique moins par la cherté des prix que par la conjoncture économique assez éprouvante du pays.

Si Abdou Aziz Ba, vendeur de vêtements, abonde dans le même sens, Mamadou Diop, lui exprime un tout autre ressenti.

"Cela fait très longtemps que j'expose à la Foire de Dakar. Par conséquent, j'en maîtrise le rythme. La clientèle a tendance à se massifier durant les week-ends au regard des obligations professionnelles des uns et des autres", a-t-il expliqué.

Selon lui, il est important d'avoir le sens des bonnes affaires pendant les périodes d'affluence afin d'en tirer le maximum de bénéfices avant les fêtes de fin d'année.