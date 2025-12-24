Sénégal: L'association Kinsiba offre des prothèses mammaires à des femmes souffrant du cancer

Dakar — L'association Kinsiba, engagée dans la lutte contre le cancer, annonce qu'elle va offrir des prothèses mammaires externes à des femmes touchées par cette maladie, une initiative dédiée à la "dignité, au confort et à la reconstruction".

"Dans le cadre de la campagne +Octobre Rose+, nous avons lancé la campagne +Une femme, une prothèse mammaire+ avec pour objectif de collecter des fonds pour offrir des prothèses mammaires aux femmes ayant subi une mastectomie (ablation du sein) au Sénégal", a expliqué Dieynaba Konaté Ndiaye, fondatrice de cette association.

Elle compte ainsi réunir toutes les personnes ayant à cette collecte de fonds ou qui ont dépêché des représentants pour proposer ces prothèses mammaires à des femmes atteintes de cancer.

Dieynaba Konaté Ndiaye a indiqué que son association a ciblé, dans un premier temps, 30 femmes, principalement des patientes du Centre international de cancérologie de Dakar, pour leur faire bénéficier de ces prothèses mammaires.

"Notre objectif est d'étendre cette distribution à deux autres régions, notamment à Mbour et Saint-Louis", a-t-elle expliqué.

Au-delà de ce don de prothèses mammaires, "il s'agit de pouvoir les accompagner sur le plan thérapeutique et psychologique et de leur permettre de se réinsérer socialement et professionnellement grâce à un programme que nous avons mis en place sur une période de huit mois", a expliqué la fondatrice de Kinsiba.

Selon elle, ce programme permettra aux femmes souffrant de cancer, de rencontrer des professionnels de la santé, des professionnels du sport, des entraîneurs sportifs et de pratiquer une activité physique qui les aidera également à mieux comprendre les effets de la chimiothérapie.