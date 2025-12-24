Sénégal: Le PUMA dit avoir investi plus de 3 milliards en Casamance en 2025

Ziguinchor — Le Projet d'urgence de modernisation des axes et des territoires (PUMA) déclare avoir investi plus de trois milliards de francs CFA entre janvier et décembre 2025 dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, en vue d'améliorer durablement les conditions de vie des populations déplacées de retour et de renforcer la paix en Casamance (sud).

Selon des informations communiquées par le PUMA à l'APS, cette intervention repose sur une approche intégrée, combinant infrastructures sociales de base, désenclavement, relance économique et sécurité, dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan Diomaye pour la Casamance.

Ce programme gouvernemental doté d'un budget de 53,6 milliards de francs CFA, a été lancé par le chef de l"Etat pour accompagner le retour des déplacés et relancer les activités économiques dans la région sud du pays, impactée par un conflit lié à une rébellion déclenchée en décembre 1982

En 2022, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure contre les bases rebelles, ce qui a renforcé l'accalmie et favorisé le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

Dans le secteur de l'éducation, six écoles élémentaires modernes ont été construites à Dimbaya, Niaféna, Kona, Saré Diamboulou, Bantancountou et Bindaba, permettant aux enfants de rester dans leurs villages et de renouer avec la scolarisation, a indiqué la cellule de communication du PUMA.

Sur le plan sanitaire, a-t-elle ajouté, quatre postes de santé ont été construits ou sont en cours de réalisation à Diankoye Banga, Katack Boudouck, Saré Lao et Baning Diéga.

À cela s'ajoute la remise de neuf ambulances médicalisées et de deux bateaux-ambulances, afin d'améliorer l'accès aux soins dans des zones marquées par l'isolement géographique et la présence de cours d'eau.

L'accès à l'eau potable a également été renforcé avec la réalisation de six forages, de châteaux d'eau, de près de 70 kilomètres de réseaux d'adduction multi-villages et d'abreuvoirs pour le bétail, dans plusieurs localités des trois régions.

Dans le domaine du désenclavement, la piste Dimbaya-Touba Tranquille, longue de 2,5 kilomètres, relie désormais un village frontalier à une localité sénégalaise voisine, facilitant l'accès aux services sociaux nationaux.

Au total, 73 kilomètres de pistes sont en cours de réalisation ou programmés dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou.

De même, antennes VSAT (communication bidirectionnelle par satellite) ont été installées dans plusieurs communes afin d'améliorer la connectivité numérique.

Sur le plan économique, le PUMA a aménagé 11 périmètres maraîchers modernes de deux hectares, équipés de forages solaires et de systèmes d'irrigation, contribuant à la sécurité alimentaire et à la création de revenus, notamment pour les femmes et les jeunes.

Le projet intervient également dans le renforcement de la sécurité frontalière, avec la construction et l'équipement de la brigade de gendarmerie de Niaguis et le démarrage des travaux du poste de police frontalier de Mpack, dans la commune de Boutoupa Camaracounda.

Pour l'année 2026, le PUMA prévoit un investissement de 12 milliards de francs CFA, destiné à la construction de nouvelles infrastructures sociales et économiques et à l'accompagnement de 1 000 nouveaux ménages déplacés de retour, afin de consolider la paix et le développement durable en Casamance, selon sa cellule de communication.