Sénégal: Chavirement d'une pirogue à Joal - 12 morts, 31 rescapés et des dizaines de disparus

24 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Diégane Diouf

Une pirogue de migrants à destination des îles Canaries a chaviré dans la nuit, aux environs de 4 heures du matin, au large de Ngazobil, dans les eaux de Joal.

Selon des sources sécuritaires, 12 décès ont été enregistrés et une personne a été évacuée aux urgences de l'hôpital de Joal. Les mêmes sources font état de 31 rescapés, tandis que plusieurs dizaines de candidats restent introuvables.

La pirogue serait partie de Diamaguène, dans les îles du Saloum, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23. Les premières informations recueillies par Le Soleil indiquent que l'embarcation transportait près de 200 personnes.

Nous y reviendrons...

