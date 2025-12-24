Sur l'axe principal Poponguine-Sindia, longtemps envahi par une végétation devenue à la fois dense et préoccupante, le paysage a connu une transformation notable.

À l'initiative du Groupe Local de Soutien (GLS) de l'association Nature-Communauté et Développement (NCD) dirigée par le colonel Abdoulaye Diop, les populations riveraines ont conduit une opération citoyenne axée sur d'élagage et le désherbage. Cette action collective a articulé prévention des risques, amélioration de la sécurité routière et revalorisation du cadre de vie, tout en réaffirmant la centralité de e l'engagement communautaire et de la responsabilité partagée.

Au cours des derniers mois, l'axe principal Poponguine-Sindia était devenu une source de préoccupations croissantes. Branches basses, arbres non entretenus, herbes hautes et broussailles avaient progressivement altéré la visibilité, créant des angles morts dangereux particulièrement dangereux pour les piétons, les automobilistes et surtout les enfants se rendant à l'école.

« On se frôlait sans se voir. Un accident n'était qu'une question de temps », confie une riveraine. À ce danger immédiat s'ajoutait un risque environnemental majeur, car en pleine saison sèche, cette végétation abondante constituait un combustible potentiel pour les feux de brousse dans une zone proche d'écosystèmes sensibles, notamment la Réserve naturelle de Poponguine..

Face à cette situation jugée urgente, le Groupe Local de Soutien de NCD a privilégié l'action plutôt que l'attente. Avec l'accord des autorités locales, des associations et de la gendarmerie, une journée citoyenne a été organisée et pilotée par Ndiasse Ndiaye, le président du groupe leadership. Munis de machettes, de sécateurs, de scies et de râteaux, une cinquantaine de volontaires, jeunes, anciens, hommes et femmes, se sont mobilisés pour dégager la voie. L'élagage raisonné des arbres a permis de restaurer la visibilité et d'éliminer les branches mortes, tandis que le désherbage des bas-côtés a significativement réduit le risque d'incendie, tout en rendant à la voie, une apparence plus soignée.

Pour les initiateurs, l'enjeu dépasse la question de l'entretien ponctuel. « C'est notre cadre de vie. Protéger l'environnement, c'est aussi protéger la communauté et créer les conditions du développement », explique un responsable du GLS, résumant la philosophie de l'association NCD, fondée sur l'articulation entre préservation de la nature, bien-être collectif et progrès social.

Les effets de l'opération sont rapidement perceptibles. La circulation est devenue plus fluide, les traversées plus sûres et les riverains expriment un réel soulagement. « Maintenant, on voit venir les véhicules de loin. On se sent plus en sécurité », se réjouit un habitant âgé. Les bénéfices sont également salués en matière de prévention des feux de brousse, la bande débroussaillée le long de la route constituant un frein efficace à toute propagation vers les habitations.

Au-delà de ses impacts pratiques, cette mobilisation a renforcé la cohésion sociale. Le travail collectif a favorisé les échanges, l'apprentissage intergénérationnel et sentiment partagé de fierté. Une dynamique que l'association NCD entend pérenniser, en concertation avec les autorités locales, afin d'ancrer l'entretien saisonnier des espaces publics dans une véritable culture citoyenne.

À Poponguine-Sindia, l'initiative rappelle une évidence souvent oubliée selon laquelle, lorsque les communautés s'organisent et agissent, elles sont capables d'apporter des réponses concrètes et durables aux défis de sécurité, d'environnement et de qualité de vie et l'axe désormais dégagé et apaisé, c'est tout une communauté qui redécouvre la force du collectif.