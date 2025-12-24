Sénégal: Saint-Louis - Festival walo ART - La deuxième édition ouverte à Richard Toll

La deuxième édition du Festival Walo Art s'est ouverte le week-end dernier à Richard Toll, commune du département de Dagana dans la région de Saint-Louis.

Placée sous le thème « Racines et cultures : levier de cohésion et de développement », cette seconde édition est consacrée à plusieurs activités allant d'un panel à une foire en passant par une formation, une rencontre et un concert. « Nous sommes là pour procéder à l'ouverture officielle de la deuxième édition du Festival Walo Art, ici à Richard-Toll, terre d'histoire, de culture et de diversité. Le Festival Walo Art n'est pas seulement un événement culturel.

Il est avant tout une vision portée par l'Association DEF CI WALO, dont les objectifs sont clairs et précis. Il s'agit entre autres de promouvoir la culture et les talents locaux ; d'accompagner la jeunesse par la formation et l'employabilité ; de renforcer la cohésion sociale et contribuer au développement durable de notre territoire à travers la culture, l'éducation et l'engagement citoyen », a fait savoir Ibrahima Fall, Directeur de ce Festival Walo Art. Il ses réjouit que la première édition ait connu une réussite et qu'à travers cette deuxième édition, c'est une nouvelle étape qui est en train d'être franchie.

« C'est une étape marquée par davantage de formations, plus de panels, une foire artisanale élargie, des actions communautaires fortes, et une programmation artistique riche qui célèbre la créativité, le vivre-ensemble et l'identité du Walo », a-t-il déclaré. La ville de Richard-Toll devient ainsi, selon lui, un véritable carrefour culturel ; un espace où la jeunesse apprend, où les artisans valorisent leur savoir-faire, où les artistes font vibrer nos coeurs, et où les communautés échangent autour des enjeux de l'environnement, de la santé, de l'entrepreneuriat et du leadership.

« Ce festival est aussi un message fort adressé à notre jeunesse notamment « La culture est une opportunité » ; « La créativité est une richesse » ; « Le Walo regorge de talents qui méritent d'être accompagnés, soutenus et valorisés » », a-t-il ajouté. Il a tenu cependant à exprimé sa profonde reconnaissance à l'endroit de tous ceux et celles qui ont constamment cru en ce projet et qui ont fortement contribué à sa réalisation depuis la première édition.

« Leur engagement en faveur de la culture, de la jeunesse et du Walo mérite d'être salué avec respect et gratitude », a-t-il témoigné tout en saluant également l'engagement de leurs partenaires économiques et sociaux, qui, dit-il, ont compris que soutenir la culture, c'est investir dans l'avenir, renforcer l'attractivité du territoire et offrir des perspectives à la jeunesse. La cérémonie a vu la présence d'autorités administratives, locales et coutumières, des artistes, ainsi que des femmes et des hommes qui ont souvent oeuvré dans l'ombre pour faire de ce festival une réalité.