Sénégal: Joal Fadiouth - 12 morts dans un chavirement de pirogue de migrants

Mbour — Douze corps sans vie ont été repêchés tôt mercredi, au large de Joal, dans le département de Mbour (ouest), suite au chavirement d'une pirogue transportant des migrants, a appris l'APS de sources sécuritaires.

Selon cette "12 corps sans vie ont été repêchés", un bilan provisoire, 35 personnes rescapées ont été mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Joal pour les besoins de l'enquête portant sur ce drame.

Le nombre de passagers transportés par l'embarcation n'a pu être déterminé pour l'instant, de même que les causes du chavirement survenu vers 5h du matin, indique la même source.