Sénégal: Joal Fadiouth - 12 morts dans un chavirement de pirogue de migrants

24 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Douze corps sans vie ont été repêchés tôt mercredi, au large de Joal, dans le département de Mbour (ouest), suite au chavirement d'une pirogue transportant des migrants, a appris l'APS de sources sécuritaires.

Selon cette "12 corps sans vie ont été repêchés", un bilan provisoire, 35 personnes rescapées ont été mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Joal pour les besoins de l'enquête portant sur ce drame.

Le nombre de passagers transportés par l'embarcation n'a pu être déterminé pour l'instant, de même que les causes du chavirement survenu vers 5h du matin, indique la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.