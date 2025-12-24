Sénégal: Ourossogui - Une association veut aider des quartiers périphérique à avoir accès à l'eau et à l'électricité

Ourossogui — L'association pour le développement de Darou Salam veut aider les habitants des quartiers périphériques de Ourossogui (nord) à avoir accès à l'eau et à l'électricité, à travers un mémorandum et des actions que comptent mener ses membres.

Les quartiers de Dopéré et Ado, en particulier, "connaissent des problèmes liés à l'éclairage et à l'accès à l'eau. Notre association est prête à les aider à sortir de ces difficultés en ayant de l'électricité et de l'eau.

Nous allons ainsi écrire un mémorandum à la mairie pour qu'elle puisse régler ces problèmes", a dit Abdoulaye Dia, président de l'association pour le développement de Darou Salam, un quartier de la commune de Ourossogui.

Intervenant mardi à l'issue d'une assemblée générale des membres de cette structure, M. Dia a profité de cette rencontre pour sensibiliser les jeunes sur le développement du quartier Darou Salam, tout en les invitant à "s'unir autour de l'essentiel".

Il est revenu sur les doléances des habitants de Darou Salam, portant principalement sur l'assainissement, selon lui.

"Nous comptons développer des activités de reboisement et d'investissement humain pour apporter du bien aux habitants du quartier", a soutenu Abdoulaye Dia, fondateur de cette association compte élargir aux autres quartiers de la ville de Ourossogui.