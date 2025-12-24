Afrique de l'Ouest: Ibrahima Thiam - 'Nous voulons faire du pays la porte d'entrée du halal en Afrique de l'Ouest'

Dakar — Le Secrétaire d'Etat au développement des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industrie, Ibrahima Thiam, a fait part de la volonté du gouvernement de faire du Sénégal "la porte d'entrée" du halal en Afrique de l'Ouest.

"L'économie halal mondiale, estimée à plus de 3 000 milliards de dollars, représente aujourd'hui un levier majeur de croissance, d'emplois et d'exportations. Notre ambition est claire : faire du Sénégal la porte d'entrée halal de confiance de l'Afrique de l'Ouest", a dit Ibrahima Thiam.

Il s'exprimait à l'occasion de la "Journée du Halal 2025", mardi, dans le cadre de la 33e édition de la Foire international de Dakar (FIDAK) qui se tient du 7 au 31 décembre 2025.

Ibrahima Thiam a aussi tenu à "annoncer solennellement" que le développement de l'économie halal est une perspective désormais inscrite dans l'Agenda national de transformation.

Pour traduire cette vision en "actions concrètes", le Secrétaire d'Etat a plaidé pour la création de l'Autorité Halal du Sénégal, placée sous l'égide des plus hautes autorités.

Selon lui, cette Autorité aura pour missions "la coordination interministérielle (Commerce, Industrie, Affaires étrangères, Recherche, Enseignement, Numérique), l'adoption de la Norme nationale halal (SN-HALAL) et l'obtention des accréditations internationales [...]".

Il a aussi fait noter que le Sénégal dispose d'avantages structurels majeurs, notamment "sa stabilité politique, sa position géographique stratégique et son rôle naturel de hub régional ainsi que la volonté affirmée de rompre avec le modèle d'exportation de matières premières, pour devenir un exportateur de produits transformés à forte valeur ajoutée".

Dans ce dispositif, l'Agence de développement et d'encadrement des PME (ADEPME), bras opérationnel central pour l'accompagnement des PME, est appelée à mettre en œuvre le Programme national d'accélération des PME halal, avec des objectifs clairs : "1 000 PME certifiées d'ici 2030, 120 000 emplois directs et indirects d'ici 2035 et 3 à 4 pourcent de point de PIB", a détaillé Ibrahima Thiam.

Il a assuré que le Sénégal va dans le même temps renforcer ses relations avec les leaders mondiaux du halal notamment la Malaisie, la Turquie et l'Indonésie.

Pour attirer les investisseurs et industriels halal, le Sénégal compte accueillir des événements de référence tels que "le Halal Expo Sénégal et le World Halal Economy Forum", a-t-il encore annoncé.