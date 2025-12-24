Afrique: Les groupes E et F démarrent ce mardi avec des affiches très attendues

Les équipes des groupes E et F de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 vont entrer en lice mercredi, avec plusieurs affiches prometteuses, dont le match devant opposer le Burkina Faso à la Guinée équatoriale.

Dans le groupe E, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale donneront le coup d'envoi de cette journée de compétition à 12h30 GMT, au stade Mohammed-V de Casablanca.

Finalistes de l'édition 2013, les Étalons du Burkina Faso, emmenés par Bertrand Traoré et le défenseur du Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba, figurent parmi les outsiders sérieux du tournoi.

Ils participent à leur 14e CAN cette année.

La Guinée équatoriale, qui participe pour la cinquième fois à une CAN, reste sur des prestations convaincantes lors des dernières éditions.

Le Nzalang Nacional pourra compter sur Emilio Nsue, son capitaine et joueur vedette, de même qu'Esteban Obiang pour tenter de créer la surprise.

L'Algérie et le Soudan complètent ce groupe.

Champions d'Afrique en 1990 et 2019 et présents pour la vingtième fois en phase finale, les Verts viseront un retour au premier plan continental.

La sélection algérienne, éliminée dès la phase de poule lors de la dernière édition, s'appuiera sur l'expérience de cadres tels que Riyad Mahrez (107 sélections), Ismaël Bennacer et le gardien Anthony Mandrea pour imposer son jeu face à une solide équipe du Soudan, vainqueur de la compétition en 1970.

Le groupe F va ouvrir les hostilités avec le match devant opposer la Côte d'Ivoire au Mozambique, prévue à 17h 30 GMT, au stade Prince Moulay Hassan de Rabat.

Champions d'Afrique en 1992 et 2015 et 2023, les Éléphants ivoiriens, emmenés par Franck Kessié et Wilfried Zaha, de retour dans la sélection, ne manquent pas d'arguments à faire valoir pour leur 26e participation à CAN.

Le deuxième match du groupe F va mettre aux prises le Cameroun et le Gabon.

Quintuple champion d'Afrique (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) et habitué des grandes compétitions, le Cameroun disputera sa vingt deuxième CAN avec l'ambition de renouer le sommet.

Les Lions indomptables peuvent compter, pour y arriver, sur des éléments expérimentés tels que Carlos Baleba et Bryan Mbeumo.

Les Gabonais, plusieurs fois quarts de finalistes, vont miser sur l'expérience de Pierre-Emerick Aubameyang, même forfait pour ce match à cause d'une blessure, mais aussi de Mario Lemina et Openda pour faire mieux que les précédentes éditions.

Les Panthères du Gabon jouent leur neuvième phase finale de CAN en 2025 au Maroc.