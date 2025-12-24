Sénégal: Kaolack - La délégation départementale du cadre de vie à pied-oeuvre pour embellir la ville

Kaolack — Un programme dénommé "Taaral Saloum" (Embellir le Saloum, en wolof), dont l'ambition est de rendre attrayantes les collectivités de Kaolack (centre), a été lancé sous l'égide de la délégation départementale du cadre de vie (DDCV).

Le lancement officiel de ce programme d'assainissement des espaces publics s'est tenu mardi sous la présidence de la députée Rokhy Ndiaye, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, en présence de Lamine Ka, chef de la division régionale de l'Urbanisme.

A l'issue de la cérémonie de lancement, les travaux ont immédiatement démarré, marquant la mise en œuvre effective de cette opération de nettoiement et d'aménagement pour l'embellissement des différents sites ciblés.

Sous la coordination du délégué départemental du cadre de vie de Kaolack, Cheikh Diouf, des équipes d'une centaine d'éléments ont été déployées sur le terrain pour offrir aux populations locales "un cadre de vie mieux aménagé, plus propre et durable".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La première phase de cette opération cible des places publiques situées dans les quartiers de Kasnack, Bongré et Abattoirs Ndangane.

Après avoir pris une part active dans les opérations de désencombrement lancées par le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, les équipes en œuvre vont également procéder à l'aménagement des zones désencombrées, en commençant par le long de la RN1.

Elles sont équipées de brouettes, de râteaux, de balais et de divers autres moyens logistiques qui seront utilisés durant cette opération.

"Nous appelons les partenaires, la population et les bonnes volontés à venir participer à cette activité de citoyenneté agissante pour construire ensemble un cadre de vie plus propre, plus sain et durable. Toute la main d'œuvre sera assurée par les agents de la délégation départementale du cadre de vie de Kaolack", a-t-il soutenu.