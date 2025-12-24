La province de l'Équateur est en deuil suite à un tragique naufrage survenu ce week-end. Samedi 20 décembre 2025, en début de soirée, une baleinière surchargée a sombré dans le fleuve Congo, entraînant de « nombreuses pertes en vies humaines », selon un communiqué officiel du Ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement publié ce lundi 22 décembre 2025 dans la soirée. Des mesures judiciaires sévères ont été immédiatement annoncées à l'encontre des responsables présumés.

Les circonstances de l'accident

Selon le document officiel, le drame s'est produit à 18h20. L'unité fluviale, une baleinière dénommée H/B Mbeya Mbeya, a fait naufrage à proximité du port de Ngobila, dans la ville de Mbandaka. Outre les pertes humaines, l'accident a également provoqué « d'importants dégâts matériels ».

Face à cette tragédie, le Ministère a présenté ses « condoléances les plus attristées aux familles endeuillées » et a exprimé sa « solidarité aux rescapés ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une surcharge fatale et des arrestations ordonnées

Les premières investigations pointent une cause principale : « une surcharge de l'embarcation, en violation de la réglementation en vigueur ». Le communiqué souligne que le Ministère « ne tolère aucun manquement aux règles de navigation ».

En conséquence, des actions fortes ont été prises en collaboration avec le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants. Des ordres ont été donnés pour que le propriétaire de la baleinière, les dix (10) membres de l'équipage, ainsi que les éléments de la Force navale qui étaient présents lors de l'appareillage de l'unité, soient interpellés. Ils seront transférés à Kinshasa « pour répondre de leurs actes devant les instances judiciaires compétentes ».

De plus, une sanction administrative a été prise avec « la suspension immédiate du commissaire fluvial ».

Rappel des règles de sécurité

Cet accident a conduit le Ministère à rappeler fermement à la population, ainsi qu'aux propriétaires et exploitants d'embarcations, l'obligation de respecter strictement les normes de sécurité. Parmi les règles essentielles rappelées figurent :

Le port obligatoire du gilet de sauvetage pour tous les passagers ;

Le respect du tonnage légal pour éviter les surcharges ;

L'interdiction de naviguer de nuit ;

L'interdiction d'embarquer depuis des ports non-officiels ;

La présence obligatoire des documents de bord.

Le Ministère conclut en assurant l'opinion publique que l'enquête se poursuit et que « toute la lumière sera faite sur les circonstances exactes de ce naufrage ». La nation attend désormais les résultats de cette enquête pour comprendre l'enchaînement des faits qui ont mené à ce drame évitable.César Nkangulu