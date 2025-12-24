Congo-Kinshasa: Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale s'engagent à enclencher le processus de numérisation des travaux parlementaires !

Innovation de grande ampleur envisagée. Elan des résultats à grand impact. Vision audacieuse pour le bien-être de tous. Lundi 22 décembre 2025, le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le Professeur Jacques Djoli Eseng'ekeli, accompagné de la Questeure adjointe Grâce Neema, a échangé, dans son cabinet de travail, avec le Ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangu. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la numérisation des travaux parlementaires, au niveau de la Chambre basse du Parlement.

Dans leurs entretiens, le Rapporteur Jacques Djoli Eseng'ekeli a fait savoir à son hôte qu'il est plus que temps que, sous le leadership du Président Aimé Boji Sangara, les travaux parlementaires de l'Assemblée nationale soient dématérialisés, d'autant plus que plusieurs de ses archives datant des années 1960 commencent à se détériorer. D'où, l'urgence de la numérisation. Le Porte-parole de la Chambre basse du Parlement a énuméré les contraintes logistiques que connaît l'Assemblée nationale, en termes de consommation des intrants, de l'accès des députés à leurs documents, et de redevabilité publique.

Par la même occasion, Jacques Djoli Eseng'ekeli a indiqué les 3 compartiments concernés dans un premier temps. « La connectivité qui va permettre d'amener l'Internet à l'Assemblée nationale et à accroître la fluidité des contacts Internet. Arriver à résoudre le problème des applications spécifiques au Parlement, à savoir l'accès aux documents, la distribution des documents, la production des comptes rendus analytiques, l'anale parlementaire, les Procès-Verbaux, les Courriers et l'archivage », a déclaré le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le Professeur Jacques Djoli.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, la Questeure adjointe Grâce NEEMA a remercié le Ministre José Mpanda pour la promptitude avec laquelle il a réagi au projet lui soumis par l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il était temps de digitaliser les activités et archives parlementaires de la Chambre basse du Parlement rd-congolais à l'heure du numérique. Au sortir de cette audience, le Ministre José Mpanda Kabangu s'est dit, au nom du Gouvernement que dirige la Première ministre Judith Suminwa, très déterminé à parachever le projet de digitalisation, de numérisation et de connectivité de l'Assemblée nationale, dans le but de rendre cette institution parlementaire plus compétitive à l'échelle internationale.

Signalons, par ailleurs, qu'avant cette audience, la Questeure adjointe Grâce Neema, le Ministre José Mpanda, ainsi que les experts de l'Assemblée nationale, de la Banque Mondiale et du Ministère de PT, ont procédé à la visite guidée de différentes salles de cette institution. Il s'agit notamment des salles de Reprographie, de Distribution, de Numérisation, des Spectacles, des Congrès, et d'Archivage.

Partout où ils sont passés, Monsieur Mao Mubenga, conseiller en charge de la logistique au cabinet du Rapporteur ainsi que quelques administratifs ont fourni des explications claires et nécessaires liées au fonctionnement de chaque compartiment de la Chambre basse du Parlement.