Congo-Kinshasa: Double Alerte de la Nouvelle Société Civile Congolaise - Occupation à l'Est et Abus Policiers à Kinshasa

La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a lancé un double cri d'alarme ce 19 décembre 2025, publiant deux communiqués de presse distincts mais témoignant d'une même préoccupation pour la souveraineté et le bien-être des citoyens. D'un côté, l'organisation dénonce avec la plus grande fermeté la situation sécuritaire dans l'Est du pays, qualifiant la présence rwandaise d'«occupation illégale». De l'autre, elle expose les résultats d'un monitoring citoyen sur les contrôles routiers à Kinshasa, révélant un mélange de progrès et d'abus persistants.

A l'Est : Un appel à la fermeté face aux « manoeuvres de diversion »

Voir pluscommunicationLogiciel financierDans un communiqué au ton grave, la NSCC condamne la dégradation continue de la situation sécuritaire au Nord et au Sud-Kivu, attribuable, selon elle, à l'armée rwandaise et à ses « supplétifs armés de l'AFC/M23 ». L'organisation citoyenne exige trois actions immédiates et non négociables :

1. Le « retrait immédiat, total, vérifiable et sans condition » de toutes les troupes rwandaises et de leurs relais du territoire congolais, notamment de Bunagana à Uvira.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

2. La « cessation de l'exploitation illégale des ressources naturelles » de la RDC.

3. Le « respect strict de la souveraineté » et de l'intégrité territoriale de la RDC.

La NSCC accuse spécifiquement le Rwanda et ses alliés de se livrer à des « manoeuvres de diversion » à Uvira. Selon l'organisation, des éléments de l'AFC/M23 y feignent une reddition ou se dispersent au sein de la population civile. L'objectif serait de « faire baisser la pression internationale » tout en poursuivant clandestinement le pillage des ressources et en mettant en danger les populations.

Voir plusLogiciel financiercommunicationFace à cette situation, la NSCC se montre inflexible sur la question du dialogue : « Aucun dialogue ne peut se tenir sous occupation étrangère, sous la contrainte des armes ou pendant le pillage systématique des ressources nationales. La paix ne se négocie pas au prix de la souveraineté nationale », martèle le communiqué signé par la Coordination nationale.

L'organisation interpelle directement le gouvernement congolais, lui recommandant de maintenir la pression diplomatique et juridique sur le Rwanda et d'exiger des mécanismes de vérification internationaux pour tout retrait. Elle appelle également la communauté internationale, en particulier les États-Unis, à ne pas tomber dans le piège de ces manoeuvres, à appliquer des sanctions ciblées et à soutenir la création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes commis en RDC.

A Kinshasa : Le contrôle routier entre améliorations et « tracasseries »

Voir plusLogiciel financiercommunicationParallèlement à ces enjeux de souveraineté nationale, la NSCC a porté son regard sur la vie quotidienne des Kinois. Un second communiqué qui détaille les conclusions d'un « monitoring citoyen » des opérations de contrôle technique des véhicules et des permis de conduire dans la capitale.

Le rapport est nuancé. D'un côté, la NSCC salue des avancées notables, comme l'interdiction de l'usage abusif des gyrophares, l'interpellation de véhicules sans plaques et une amélioration de la régulation du trafic dans le district de Tshangu. La présence visible d'officiers supérieurs sur le terrain aurait, selon l'organisation, « permis de réduire sensiblement les abus et d'améliorer le climat entre forces de l'ordre et usagers ».

Cependant, tout n'est pas rose. Le monitoring a également relevé la persistance de « l'incivisme de certains conducteurs », mais surtout des « comportements inappropriés de certains agents, assimilables à des pratiques de tracasseries ». La NSCC déplore la continuité des tentatives de corruption et des interpellations abusives. Elle pointe également le danger que représentent les chantiers routiers inachevés et non signalés.

En conclusion, la NSCC réaffirme que ce monitoring citoyen est un « mécanisme démocratique de redevabilité ». Elle appelle les autorités à un contrôle plus strict contre les abus, à des sanctions effectives et à l'achèvement urgent des chantiers pour garantir la sécurité des usagers.

A travers ces deux publications, la Nouvelle Société Civile Congolaise se positionne comme un acteur vigilant sur tous les fronts, de la défense de l'intégrité du territoire à la protection des droits des citoyens dans leur quotidien, concluant par un appel solennel au peuple congolais à s'unir : « Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo ne sera pas balkanisé. Le Congo restera un, souverain et indivisible. »