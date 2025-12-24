Burkina Faso: Région de l'Oubri - 27 réseaux criminels démantelés en 2025

La Direction régionale de la Police nationale de Oubri (DRPN-OBR) a présenté, le 24 décembre 2025, le bilan de ses activités de sécurisation et de lutte contre la criminalité au titre de l'année écoulée.

La police nationale a engrangé des « résultats appréciables » en matière de sécurisation, de lutte contre la criminalité et le terrorisme dans la région de l'Oubri au titre de l'année 2025.

Au plan de la police judiciaire, elle a posé des « actions soutenues et significatives », selon la directrice régionale de la police le commissaire divisionnaire de police Natacha Zoungrana. 27 réseaux criminels ont été démantelés, impliqués dans le trafic de drogue, la contrefaçon, la fraude organisée, la contrebande et des vols aggravés.

Ces opérations ont conduit à l'interpellation de 271 individus, tous déférés devant les juridictions compétentes. D'importantes saisies ont été réalisées, notamment des boissons frelatées, des stupéfiants, des produits pharmaceutiques, du matériel de vol, des motos, des numéraires et des faux billets. Par ailleurs, 20 motos déclarées volées ont été retrouvées et restituées à leurs propriétaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En matière de police administrative, la direction régionale de la police nationale a effectué 1 148 missions de patrouilles diurnes et nocturnes, incluant des actions conjointes avec les Forces de défense et de sécurité, les Volontaires pour la défense de la patrie et la police de l'eau, notamment autour du barrage de Ziga.

Toujours en collaboration avec les autres forces de sécurité et de sécurité, la direction régionale de l'Oubri a pris part aux opérations de déguerpissement menees à Bilgotenga/Absouya dans le cadre de la sécurisation des sites miniers.

« Des actions de sensibilisation ont été menées sur la sécurité routière, le port du casque et de la ceinture de sécurité ainsi que les comportements citoyens », a ajouté la commissaire divisionnaire de police Natacha Zoungrana.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la surveillance des sites sensibles et la collecte de renseignements ont permis l'interpellation de quatre individus.

Des opérations spécifiques, telles que « Ganzourgou » et « Bannè », ont abouti à des contrôles massifs, des interpellations de 10 personnes et des saisies d'armes et de produits prohibés. L'opération « Wibga », en cours, vise à sécuriser les fêtes de fin d'année.

Sur le plan financier, les activités ont généré 21 624 000 fcfa issues des amendes, 12 452 800 fcfa de la légalisation des actes administratifs et 184 095 000 fcfa de l'établissement de 73 638 CNIB

La directrice régionale de la police le commissaire divisionnaire de police Natacha Zoungrana s'est félicité des résultats obtenus en 2025 et réaffirmé sa détermination à poursuivre, en 2026, les actions de prévention, de répression et de proximité pour faire face aux défis sécuritaires, avec l'appui constant des populations.