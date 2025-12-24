Afrique: CAN 2025/Burkina - Guinée Equatoriale (2-1) - Les Etalons se sont fait très peur

Le Burkina Faso a battu la Guinée Equatoriale (2-1) pour son entrée à la CAN 2025 le 24 décembre 2025 à Casablanca à l'issue d'un match à rebondissement.

Les Etalons sont passés par toutes les émotions ce 24 décembre 2025 au stade Mohamed V de Casablanca. Edmond Tapsoba et Georgi Minoungou ont évité aux Etalons une très grosse désillusion pour leur premier du tournoi. Le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers, dominateur de la rencontre de la tête aux épaules contre un adversaire réduit à dix depuis la 49e mn, vont contre le cours du jeu encaisser un but sur corner par Marym José Anneboh (84e).

Cette réalisation, en plus du temps frisquet, glace davantage le public burkinabè du stade Mohammed V de Casablanca. Les Etalons sur la pelouse sont groggys. Le Nzalang Nacional, revigoré par ce but inespéré se recroqueville dans leur surface de réparation pour préserver leur avantage qui tiendra jusqu'au début du temps additionnel.

Les huit minutes d'arrêts jeu accordés par l'arbitre égyptien sauveront la mise des Etalons. Ils trouveront les ressources mentales pour d'abord égaliser grâce à Georgi Minoungou (90+5) qui reprend un ballon cafouillé par la défense bissau-guinéenne.

Puis, le défenseur Edmond Tapsoba, au bout du bout du temps additionnel (90+8) donne la victoire aux Etalons sur une tête rageuse suite à un excellent travail de Irié Cyriaque sur le côté droit. Le moins que l'on puisse dire est que les Etalons reviennent de loin et sauvent la face grâce à ces huit minutes folles du temps additionnel de la rencontre.

Pourtant la Guinée Equatoriale n'a pas existé durant les 90 mn du temps règlementaire de la rencontre. Les attaquants burkinabè ont été très maladroits devant les buts du portier Jesus Owono. Une kyrielle d'occasions ont été manquées par Dango Ouattara et les siens d'abord en première période.

Puis lors d'une seconde encore plus frustrante malgré que le Nzalang Nacional ait évolué en infériorité numérique plus de 40 mn. Le Burkina Faso peut pousser un très grand ouf de soulagement. Car tout autre résultat que cette victoire (2-1) aurait été une faute professionnelle qui sèmerait certainement le doute dans la tête des Etalons.