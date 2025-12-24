Afrique: CAN 2025 - Six ans après, l'Algérie renoue avec le succès en battant le Soudan

Plus de six ans après sa dernière victoire à la CAN et le titre de 2019, l'Algérie a retrouvé le chemin du succès en s'imposant face au Soudan (3-0) grâce à un doublé de Riyad Mahrez. Sous les yeux de Zinedine Zidane, venu soutenir son fils Lucas, les Fennecs ont été efficaces et réalistes à défaut d'être emballants.

Il était temps pour l'Algérie et pour tous les millions de supporters des Verts de retrouver le goût sucré d'une victoire à la CAN. Depuis la finale gagnée contre le Sénégal en 2019, les Fennecs n'avaient en effet plus remporté la moindre victoire en Coupe d'Afrique. Deux CAN (2022 et 2024), deux éliminations au premier tour, trois matchs nuls, et trois défaites dont des humiliantes face à la Guinée équatoriale (0-1) en 2022 et la Mauritanie en 2024.

La disette a donc pris fin ce mercredi 24 décembre au stade Moulay El Hassan de Rabat, sous les yeux de Zinedine Zidane, venu voir son fils Luca, titularisé au poste de gardien des Fennecs. On espère que l'ex-capitaine et numéro 10 de l'équipe de France n'est pas arrivé en retard, parce que les Algériens n'ont pas perdu de temps pour punir le Soudan dès les premières secondes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur une rapide contre-attaque en effet, Amoura est trouvé dans la profondeur face à une défense soudanaise sur le reculoir. Le milieu de Wolfsburg adresse un centre dans la surface, Boudaoui est court, mais à l'intelligence de talonner pour Riyad Mahrez ; le capitaine conclut d'une frappe bien placée du gauche.

Moins de deux minutes de jeu et un but pour l'ancien Joueur africain de l'année qui inscrit le but le plus rapide depuis le début du tournoi. On se dit que l'après-midi risque d'être long pour les Chevaliers du dessert, dépassés sur le plan de la vitesse et de la technique dans ces premières secondes.

Pourtant, les hommes du Ghanéen Kuessi Appiah vont se montrer dangereux, contribuant à faire briller Luca Zidane, auteur d'une belle parade sur une frappe d'Eldyn Tayfour (31e). Malgré son avance, l'Algérie n'arrive pas à enfoncer le clou, étant constamment gênée par l'engagement des Soudanais. Un engagement un peu trop poussé pour l'arbitre gabonais Pierre Atcho qui décide d'expulser l'attaquant Salaheldin Adil Ahmed après un second carton jaune à la 40e minute.

Sept champions d'Afrique titulaires

Mais à 11 contre dix, avec un public acquis à leur cause, les hommes de Vladimir Petkovic vont attendre l'heure de jeu et après un face-à-face manqué par Baghdad Boudedjah (59e) pour faire le break grâce, une nouvelle fois, à Riyad Mahrez après une délicieuse passe de l'extérieur du pied de Mohamed Amoura (61e). Peu en vue pendant la rencontre, le capitaine algérien a été clinique pour concrétiser ses deux occasions du match en but.

La note sera plus embellie avec un troisième but du rentrant Ibrahim Maza bien servi dans la surface par une remise de la tête de Bounedjah (85e). La fin de match sera plus animée avec les remplaçants, mais aucun n'arrivera à mettre un quatrième but malgré les nombreuses occasions.

Avec sept champions d'Afrique 2019, dont six titulaires pour ce premier match (Bensebaini, Mandi, Mahrez, Bounedjah, Bennacer, Boudaoui), l'Algérie a retrouvé des sensations perdues à la CAN depuis six ans. Assez pour rêver d'aller chercher une nouvelle étoile ? Il faudra d'abord confirmer cela très vite contre le Burkina ce dimanche 28 décembre.