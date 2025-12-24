Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies intensifie ses efforts pour fournir une aide vitale à plus de 210 000 personnes déplacées par les récentes violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), parmi les plus vulnérables. Si des réserves alimentaires ont déjà été prépositionnées dans la zone de conflit, le PAM a besoin de 67 millions de dollars pour poursuivre son aide pendant trois mois

On estime à 500 000 le nombre de personnes ayant été contraintes de quitter leur foyer depuis le début des combats dans le Sud-Kivu, au début du mois de décembre. Les services de base de toute la province sont au bord de l'effondrement. Les établissements de santé ont été pillés, les médicaments sont indisponibles et les écoles demeurent fermées. Les communautés touchées sont extrêmement vulnérables, privées d'eau potable, de soins médicaux et de moyens de subsistance. L'éducation a été gravement perturbée, avec plus de 391 000 enfants qui ne vont plus à l'école.

« Cette crise alimentaire risque de s'aggraver si des mesures urgentes ne sont pas prises », a déclaré Cynthia Jones, directrice pays par intérim du PAM en RDC. « Non seulement les personnes contraintes de fuir sont dans le besoin, mais les familles qui leur ont offert un refuge et qui vivent déjà dans des conditions d'insécurité alimentaire extrême partagent leurs dernières réserves alimentaires avec leurs voisins déplacés, ce qui les pousse tous vers le désespoir absolu. »

Le PAM vise à venir en aide aux familles déplacées et aux communautés d'accueil les plus vulnérables de la province du Sud-Kivu en leur fournissant un kit de survie composé de céréales, de légumineuses, d'huile végétale, de sel iodé et d'aliments spécialisés permettant de prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

La violence a également contraint de nombreuses personnes à fuir vers les pays voisins à la recherche de nourriture et d'abris. Au Burundi, le PAM soutient 71 000 nouveaux arrivants en provenance de la RDC en leur fournissant des repas chauds dans des centres de transit. Au Rwanda, jusqu'à 1 000 nouveaux arrivants ont pu bénéficier de repas chauds et d'une aide nutritionnelle. Des dépistages nutritionnels sont en cours et le PAM distribue des aliments spécialisés afin de prévenir la malnutrition chez les nouveaux arrivants.

« Sans aide d'urgence et sans financement supplémentaire, nous ne pourrons pas répondre à une crise qui est au bord de la catastrophe alimentaire », a déclaré M. Jones.

Pour fournir une aide d'urgence aux familles touchées par la crise récente, le PAM a besoin de 67 millions de dollars pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables contraintes de fuir en République démocratique du Congo, et de 12 millions de dollars au Burundi.

Cette crise survient à un moment où les opérations du PAM dans ces pays sont déjà gravement sous-financées. Pour maintenir ses opérations dans le cadre de l'ensemble de ses programmes dans ces trois pays au cours des six prochains mois, le PAM a besoin de 350 millions de dollars en RDC, de 39 millions de dollars au Burundi et de 17 millions de dollars au Rwanda.