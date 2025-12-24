Congo-Kinshasa: La Chine annonce une série d'actions ambitieuses destinées à booster le secteur de la Formation professionnelle !

La République Populaire de Chine envisage d'étendre l'ampleur de ses réalisations en RD. Congo. Dans un contexte national où tout est devenu à la fois prioritaire et urgent, le Gouvernement chinois opte pour une approche pragmatique qui accorde une grande importance au développement du secteur de la formation professionnelle.

Lundi 22 décembre 2025, lors d'une conférence de presse tenue au Centre Culturel et Artistique des Pays d'Afrique Centrale, à Kinshasa, M. Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en RDC, a révélé quelques projets majeurs en cours d'exécution pour contribuer à l'emploi des jeunes, démontrant un engagement plus large de son pays à accompagner le Gouvernement congolais dans ses efforts visant la réduction du niveau de chômage actuel au pays.

Ladite conférence de presse consacrait le démarrage de la première édition de la Conférence Sino-congolaise sur le Formation Professionnelle et Technique. Ministre de tutelle, Marc Ekila, était de la partie.

"Le Congo (RDC) est un pays vaste doté de plus de 100 millions d'habitants. C'est un atout et aussi un défi, parce qu'il s'agit de créer des centaines et des milliers d'emplois par an. La Chine a vécu une expérience similaire. Nous comprenons combien l'enjeu est important pour votre pays.

C'est la raison pour laquelle nous plaçons la formation professionnelle comme l'une des priorités dans notre coopération avec le Congo", a-t-il indiqué face à la presse. Selon l'Ambassadeur Zhao Bin, la Chine accomplit d'énormes efforts pour favoriser le bien-être des populations, même dans le Congo profond. Dans le cadre du secteur de la formation professionnelle, il a évoqué un accompagnement stratégique se traduisant à trois niveaux.

"Au niveau intergouvernemental, un projet de construction des centres de formation professionnelle modernes est en cours de mise en oeuvre à Kolwezi. Il s'agit de trois ateliers et huit laboratoires complètement équipés. Les travaux vont prendre fin l'année prochaine en mars. Il y a d'autres projets similaires qui sont à l'étude dans d'autres villes congolaises.

Il y a aussi des projets plus innovants qui sont à l'étude entre le Ministère de la Formation professionnelle et l'Ambassade de Chine. Ces projets concernent des salles de formation professionnelle mobiles. Deuxièmement, sur le terrain, nous avons des centaines d'experts chinois qui travaillent au Congo, tant dans le secteur privé que dans le cadre du projet de coopération étatique. Nous sommes prêts à les mettre à la disposition de la RDC, via le Ministère de la Formation professionnelle.

Troisièmement, nous encourageons nos entreprises qui sont basées au Congo d'accroitre leurs efforts en matière de Formation professionnelle qui va leur permettre d'employer plus de congolais. De cette manière-là, nous espérons contribuer davantage au développement socioéconomique de la RDC, qui est d'ailleurs un partenaire très important de la Chine en Afrique", a complété M. Zhao Bin, dans sa communication du jour.

Durant son intervention, le Ministre Marc Ekila, de son côté, a salué les initiatives de la Chine en faveur de la RDC, appréciant fièrement la qualité de la coopération entre les deux parties. Il a, devant les professionnels des médias, clarifié ses attentes pour un soutien fructueux et des perspectives sûres. "Nous avons décidé d'inaugurer une ère de coopération mais dans la formation. Il y a plusieurs entreprises chinoises qui oeuvrent dans notre pays, il y a plusieurs grands projets qui nécessitent bien entendu de la main-d'oeuvre.

Et chaque fois dans notre pays, on dit toujours que la main-d'oeuvre n'est pas qualifiée, or la Chine c'est un meilleur exemple d'une main-d'oeuvre très formée, très compétente... Nous voulons vraiment mettre en exergue une coopération axée sur la formation parce qu'avec la Chine c'est les infrastructures, la diplomatie, c'est l'économie mais on oublie toujours ce qui est fondamental, c'est la formation de nos techniciens, de la main-d'oeuvre de compétences pour exécuter tous ces grand projets », a démontré Marc Ekila, Ministre de la Formation professionnelle.