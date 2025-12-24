Afrique Centrale: Le gouvernement désamorce la stratégie de manipulation politique du Rwanda

Dans un communiqué officiel, rendu public hier, mardi 23 décembre 2025, tard dans la soirée, le Gouvernement congolais désamorce la stratégie du Rwanda, celle consistant à vouloir obtenir une légitimation politique de l'occupation des localités congolaises, par le biais des marches imposées aux populations, notamment à Uvira, Goma, Kamanyola et Bukavu, dans la partie Est de la RDC.

« Le Gouvernement rappelle avec la plus grande fermeté que toute tentative d'utiliser les Congolaises et les Congolais comme boucliers humains ou instruments de propagande pour légitimer une occupation imposée par un pays agresseur constitue non seulement une atteinte grave à la souveraineté nationale, mais également un crime flagrant contre la dignité humaine. Ces violations répétées et inacceptables des droits fondamentaux des citoyens seront sévèrement sanctionnées et ne resteront jamais impunies », insiste, avec une fermeté appuyée, le Gouvernement, dans sa note, dont voici, d'ailleurs, la quintessence.

Le Gouvernement condamne les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise

Kinshasa, le 23 décembre 2025 Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo exprime sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'Est du pays sous occupation rwandaise, par les éléments du M23 agissant aux côtés des Forces de défense rwandaises (RDF), notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre et à Bukavu et Sake ce 23 décembre 2025.

Le Gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistant à contraindre des populations civiles, y compris femmes et jeunes, à participer à des manifestations présentées comme un soutien à la présence illégitime des forces d'occupation rwandaise et de leurs supplétifs. Ces agissements constituent une manipulation politique et psychologique des communautés locales, assimilable à une véritable prise d'otage collective.

Face à ces faits criminels, le Gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles, à rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et commanditaires de ces actes contraires aux droits humains et aux valeurs républicaines.

Le Gouvernement salue la bravoure de la population qui résiste à la manipulation de l'ennemi et appelle l'ensemble de la population à rester vigilant, solidaire et confiant dans les institutions nationales ainsi que dans les Forces Armées de la République, qui oeuvrent sans relâche pour la défense du territoire, la sécurité des citoyens et la préservation de la paix.

Enfin, le Gouvernement réaffirme son engagement résolu dans les processus de paix en cours, en vue d'un retour durable de la paix, de la stabilité et du développement dans l'Est du pays et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.