Maroc: Bilan honorable de la coopération entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods et le gouvernorat au titre de 2025

Le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a eu, lundi au siège du gouvernorat à Al-Ram, au nord d'Al-Qods, une série de rencontres consacrées à l'évaluation des programmes de partenariat mis en oeuvre avec le gouvernorat au titre de l'année 2025, ainsi qu'à l'examen des perspectives de coopération entre les deux parties pour l'année 2026.

Lors de ces rencontres, auxquelles ont notamment pris part le vice-gouverneur, Abdellah Siyam, ainsi que plusieurs cadres du gouvernorat, il a été procédé à la présentation des projets réalisés au cours de cette année, pour un budget dépassant 400.000 dollars américains. Ces projets ont concerné les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, ainsi que le financement de petits projets productifs et la mise en oeuvre de programmes d'assistance sociale.

À cette occasion, M. Siyam a indiqué que la réunion a permis de passer en revue un ensemble d'aides, d'initiatives et de mécanismes de soutien, soulignant que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif mène quasiment chaque mois une action ou une initiative visant à apporter appui et assistance aux habitants du gouvernorat d'Al-Qods, que ce soit à travers le soutien aux institutions maqdessies, l'accompagnement des individus ou la coopération dans le cadre des saisons de récolte des olives et d'autres programmes.

Il a ajouté que, dans le contexte des conditions difficiles que traversent le gouvernorat d'Al-Qods et ses habitants, ce soutien en provenance du Royaume du Maroc contribue à atténuer les souffrances et les difficultés endurées par les citoyens maqdessis en raison des mesures imposées par l'occupation.

De son côté, le responsable de l'information et des relations publiques au gouvernorat, Marouf Al-Rifai, a salué le rôle humanitaire de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et de ses responsables, exprimant ses remerciements particuliers à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "qui n'épargne aucun effort pour soutenir la ville d'Al-Qods".

M. Al-Rifai a affirmé que les projets de l'Agence constituent "un don offert aux habitants d'Al-Qods au nom du peuple marocain frère, en appui à la résistance des Palestiniens dans leur ville".

A l'issue de ces rencontres, une nouvelle convention a été signée entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le gouvernorat d'Al-Qods, portant sur la prise en charge de l'hébergement des patients en provenance de la bande de Gaza et de leurs accompagnateurs à Al-Qods pour une durée de six mois. Cet accord couvre les frais d'hébergement, de restauration, de médicaments, de kinésithérapie ainsi que les frais de transport vers les établissements scolaires et les centres de soins.

M. Cherkaoui a entamé, lundi, une visite dans la Ville Sainte qui se poursuivra jusqu'au 25 décembre courant, dans le cadre de ses fonctions à la tête de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en vue de suivre l'avancement de plusieurs projets exécutés par l'Agence à Al-Qods.