Afrique: Les communautés estudiantines à Fès se mobilisent

Alors que la trente-cinquième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a officiellement débuté, une ferveur palpable gagne les campus du Royaume. Dans une ville comme Fès, carrefour académique majeur et destination privilégiée pour de nombreux étudiants subsahariens et nord-africains, cette effervescence prend une dimension particulière.

En témoignent les initiatives mises en oeuvre au sein de la cité universitaire "U-Village", relevant de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), qui s'emploie à créer un environnement propice au suivi collectif du tournoi.

L'établissement s'est ainsi engagé dans un chantier d'aménagement de grande envergure, aboutissant à la création d'une Fan Zone universitaire couvrant plus de 1.500 m2.

Cette infrastructure, dont 1.300 m2 sont entièrement couverts, a été spécialement pensée pour accueillir les résidents dans des conditions optimales. Dotée d'équipements audiovisuels modernes et d'espaces conviviaux adaptés aux temps forts de la compétition, elle vise à fédérer les différentes communautés estudiantines autour du football, véritable langage universel sur le campus.

Interrogé par la MAP, Mohamed Ilyasse Amrani, dirigeant au sein de U-Village, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la continuité des activités para-académiques destinées aux résidents.

Il a précisé que la Fan Zone dispose d'une capacité d'accueil d'environ 1.300 personnes, permettant aux étudiants de suivre les matches dans une ambiance collective, mais maîtrisée. L'objectif, dit-il, est de concilier le caractère festif de l'événement avec le respect des exigences inhérentes à la vie universitaire.

Le responsable a, ensuite, mis en avant "l'extraordinaire diversité culturelle" qui caractérise la cité, forte d'un brassage estudiantin de près de 25 nationalités.

Cette pluralité donne toute sa saveur aux échanges qui entourent la CAN, chaque communauté apportant son énergie, ses couleurs et ses chants. U-Village s'efforce, selon lui, d'accompagner cette dynamique tout en veillant à offrir un cadre serein et sécurisé pour l'ensemble des résidents.

Cette hétérogénéité se reflète dans l'enthousiasme des étudiants. Mohamed Koné Junior, ressortissant ivoirien inscrit à l'UEMF et résident de la cité, évoque une atmosphère "joyeuse et fraternelle" depuis l'installation de l'espace dédié à la CAN.

Il distingue deux catégories de supporters : ceux qui effectueront le déplacement vers les villes hôtes, comme Marrakech, où évoluera la sélection ivoirienne, et ceux qui suivront les rencontres depuis la Fan Zone. Pour cette seconde catégorie, indique-t-il, U-Village offre des conditions idéales pour vivre pleinement la compétition.

La mobilisation touche également les étudiants maghrébins. Ahmed, Tunisien inscrit en deuxième année de radiologie, affirme sa volonté de soutenir les Aigles de Carthage. Il considère cette initiative comme un geste fort envers les étudiants étrangers, leur permettant de préserver le lien avec leurs équipes nationales tout en poursuivant leur formation au Maroc.

La Fan Zone devient ainsi un espace où se manifestent, dans un esprit de respect et de convivialité, les appartenances sportives de chacun.

De son côté, Tchiseguédin Douba Blessy, étudiant congolais en première année de Master en International Business and Management, se dit "impressionné" par la qualité des infrastructures mises en place.

Il souligne la détermination des étudiants originaires de la République Démocratique du Congo à soutenir avec ferveur les Léopards, portés par l'ambition de signer un parcours remarquable dans cette édition organisée sur le sol marocain.

Pour lui, la CAN constitue bien plus qu'une simple compétition : Elle représente un miroir des aspirations sportives de tout un continent, ainsi qu'un tremplin vers les futures échéances internationales.

Au-delà de l'engouement sportif, ces aménagements témoignent de la capacité des universités marocaines à s'adapter aux grands événements accueillis par le pays.

La Fan Zone de U-Village illustre parfaitement cette volonté d'intégrer la "dimension estudiantine" aux manifestations nationales et internationales.

Pour de nombreux étudiants africains, elle constitue un espace de rencontre, de partage et de célébration, contribuant au renforcement des liens sociaux au sein du campus.

La CAN 2025 devient ainsi une plateforme de "cohésion et d'intégration" où les différences culturelles se transforment en richesses humaines. Les infrastructures déployées participent à la consolidation de cette dynamique fédératrice, tout en confirmant l'engagement institutionnel de la région et du monde universitaire à accompagner l'élan national autour de cet événement majeur.

En définitive, la mobilisation de U-Village reflète l'esprit de "communauté, d'ouverture et de convivialité" qui caractérise les campus marocains à la veille de la CAN. Elle met en lumière la manière dont le sport parvient, une fois encore, à réunir les jeunesses d'Afrique, à célébrer une passion commune et à ancrer la compétition au coeur de la vie estudiantine.