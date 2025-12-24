Maroc: Taux directeur - Le récent statu quo reflète la volonté de BAM de consolider les signaux de désinflation

La décision de Bank Al Maghrib (BAM) de maintenir inchangé son taux directeur à 2,25% reflète la volonté la Banque Centrale de consolider les signaux de désinflation, selon Attijari Global Research (AGR).

"Cette décision, largement anticipée par les investisseurs, reflète la volonté de l'Institut d'Émission de consolider les signaux récents de désinflation, tout en évitant un assouplissement prématuré", indique la filiale d'Attijariwafa Bank dans son rapport trimestriel "Politique Monétaire 2025".

Il s'agit du 3ème statu quo consécutif après une 1ère baisse de -25 points de base (Pbs) en mars 2025, rappelle AGR, notant que cette pause monétaire intervient dans un contexte inflationniste maîtrisé au Maroc.

Depuis janvier 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) affiche une tendance baissière pour s'établir à 0,1% en octobre 2025. Dans ce contexte, BAM révise à la baisse l'inflation en 2025 à 0,8%, soit un niveau inférieur à l'objectif de stabilité des prix de 2%, rapporte la MAP.

Ainsi, la Banque centrale a révisé à la hausse pour la 4ème fois successive la croissance économique pour l'année 2025 à 5%, soit le niveau le plus élevé depuis 2021. Le PIB bénéficierait du rebond de la composante non agricole sous l'effet de la dynamique de la demande intérieure, notamment le raffermissement de la consommation et l'effort d'investissement Public/Privé.

L'évolution des taux débiteurs révèle une transmission différée de la baisse cumulée du taux directeur (TD) depuis septembre 2024. Il s'agit d'un repli de -58 Pbs contre -75 Pbs pour le taux directeur. Dans ces conditions, BAM temporise dans l'attente d'une meilleure transmission de la baisse du TD, souligne le rapport.

Les analystes d'AGR relèvent une légère correction à la hausse des taux à moyen et long terme (MLT) durant le 4è trimestre 2025 (T4-2025) sous l'effet de la prolongation de la pause monétaire et des arbitrages des investisseurs institutionnels vers des actifs plus rémunérateurs. Les Taux primaires Court terme (CT) ont connu une hausse moyenne de 9 PBS durant le T4-2025, reflétant l'absence d'anticipation de baisse de TD supplémentaire en décembre 2025.

Sur le plan monétaire, les besoins en liquidité du système bancaire devraient se creuser pour atteindre un record de 158 milliards de dirhams (MMDH) en 2027, en raison de la hausse continue de la circulation fiduciaire à plus de 470 MMDH en octobre 2025, alors même que les réserves de change se maintiennent à des niveaux records à plus de 430 MMDH en 2025.

D'ailleurs, ces derniers devraient frôler les 450 MMDH en 2027. D'un autre côté, les Taux débiteurs se sont quasi-stabilisés au T3-2025 à 4,85%, en lien avec la pause monétaire de BAM initiée en mars dernier. Dans ces conditions, bien qu'à un rythme plus modéré, les crédits bancaires poursuivent ainsi leur progression à +3,6% à fin octobre 2025 et devraient afficher une accélération moyenne de +5% en 2026 et 2027.

AGR reste convaincu que BAM possède une marge de manoeuvre intéressante pour poursuivre son assouplissement monétaire avec une 1ère cible du TD à 2% en 2026, conclut le rapport.