Maroc: CDG Invest Management et le groupe Samta signent un protocole d'investissement

CDG Invest Management, à travers son fonds Nama Fund I, et le groupe Samta ont annoncé la signature d'un protocole d'investissement portant sur une prise de participation minoritaire au sein de Samta Metals & Alloys, filiale du groupe Samta, spécialisé notamment dans le recyclage du cuivre et de l'aluminium.

Le projet vise la production de cathodes et de fils de cuivre ainsi que de lingots d'alliage d'aluminium de haute pureté, destinés à l'alimentation de l'écosystème industriel local, indique un communiqué de CDG Invest.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de développement de l'économie circulaire et d'accélération de la transition écologique de l'industrie, affirme le communiqué, notant qu'en structurant une filière marocaine de recyclage de métaux non ferreux, le projet renforce l'intégration locale de chaînes de valeur industrielles clés, notamment l'automobile, l'aéronautique et les équipements électriques, tout en réduisant la dépendance aux importations de matières premières, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'investissement de Nama Fund I dotera Samta Metals & Alloys des moyens nécessaires pour finaliser et accélérer la mise en oeuvre de son projet, avec l'ambition de renforcer progressivement les capacités de production pour positionner la société comme hub régional, à l'échelle de l'Afrique du Nord, dans le recyclage des métaux non ferreux et de production de matières premières durables.

"Nous sommes très heureux de nous associer au groupe Samta dans ce projet stratégique pour notre industrie locale. Cette opération répond à un double enjeu : d'une part, l'intégration locale de filières industrielles clés ; et d'autre part, la décarbonation de notre base industrielle", a indiqué le directeur général délégué de CDG Invest Management, Salaheddine Kamali, cité par le communiqué.

"Le recyclage du cuivre et de l'aluminium permet en effet de réduire l'empreinte carbone par rapport à la production primaire, d'autant que le projet s'appuiera exclusivement sur des énergies vertes. Nous sommes convaincus que Samta Metals & Alloys a le potentiel d'être un véritable champion national et régional de valorisation de métaux non ferreux", a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général du groupe Samta, Ravi Agrawal, a affirmé: "Nous sommes honorés de collaborer avec CDG Invest Management pour concrétiser ce projet transformateur. Leur investissement renforce notre capacité à accélérer notre développement et à positionner Samta Metals & Alloys comme leader régional des produits en cuivre et en aluminium recyclés".

"Il confirme également notre engagement à contribuer au renforcement des capacités industrielles du Maroc et à accompagner la transition vers une production verte et responsable. Nous tenons également à remercier Upline Corporate Finance pour leur soutien dans le cadre de cette opération", a-t-il poursuivi.

La finalisation de cette opération reste soumise à la levée des conditions suspensives usuelles.