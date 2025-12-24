Maroc: Industrie sidérurgique - Somasteel inaugure à Nouaceur l'extension de son site de production

La société Somasteel, spécialisée dans le laminage à chaud des aciers bas carbone pour la production du fer rond à béton, a inauguré, lundi à Nouaceur, l'extension de son site de production, sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Cette extension prévoit la mise en place d'une aciérie électrique moderne, mobilisant un investissement de 760 millions de dirhams. Elle permettra d'atteindre une capacité annuelle prévisionnelle de 400.000 tonnes de billettes, tout en triplant les emplois directs, de 250 à 850 postes, et en générant près de 1.800 emplois indirects, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région.

Cet investissement permettra de compléter la chaîne de production de la société, en intégrant l'ensemble du processus industriel, depuis la valorisation de la ferraille jusqu'à la production du fer rond à béton. Il s'aligne parfaitement avec les orientations stratégiques, visant à renforcer la souveraineté industrielle et à promouvoir le Made in Morocco, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, M. Mezzour s'est félicité de cette inauguration et a salué les efforts de Somasteel ainsi que de l'ensemble des acteurs de la filière dans le développement du produit Made in Morocco et la promotion d'une substitution compétitive aux importations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et d'ajouter: "Nous souhaitons maintenir cette dynamique et renforcer davantage la compétitivité du secteur en améliorant continuellement la qualité et la productivité, en intégrant plus efficacement les chaînes de valeur locales et en accélérant l'adoption des technologies de l'industrie 4.0".

Pour sa part, le directeur général de Somasteel, Khalid Machrah, a souligné que l'inauguration de cette nouvelle extension marque une étape structurante dans le développement de leur site industriel et s'inscrit dans une logique d'intégration verticale, en permettant la fabrication de la billette, matière première essentielle à la production du fer à béton.

Parallèlement, M. Machrah a noté qu'il s'agit d'une installation industrielle conçue, mise en place et démarrée grâce à des compétences 100% marocaines.

Le projet de Somasteel illustre l'importance des Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM), véritable moteur de la transformation économique du Maroc. Il regroupe plus de 1.987 entreprises, soit 17% des entreprises industrielles, emploie plus de 75.479 personnes et génère un chiffre d'affaires supérieur à 84,7 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 7,7 MMDH d'exportations pour l'année 2024.

Le secteur des IMM est le quatrième contributeur à l'industrie nationale, avec une productivité de 202.000 dirhams par emploi, témoignant de la performance durable du capital humain dans ce secteur.