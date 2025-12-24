Afrique: CAN 2025 - L'Algérie entame la compétition avec une victoire contre le Soudan

24 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

L'Algérie a idéalement lancé sa campagne à la CAN 2025. Opposés au Soudan ce mercredi pour leur entrée en lice dans le groupe E, les Fennecs se sont imposés avec autorité (3-0) au terme d'une rencontre globalement maîtrisée.

La sélection algérienne n'a pas tardé à afficher ses intentions. Dès la 2e minute, sur une transition offensive parfaitement menée, Mohamed Amine Amoura alerte Hicham Boudaoui, dont la remise instantanée trouve Riyad Mahrez. Le capitaine algérien conclut l'action d'un enroulé précis et imparable, ouvrant ainsi le score pour les siens.

Galvanisés par cette entame idéale, les hommes de Vladimir Petkovic monopolisent ensuite le ballon et se procurent plusieurs situations franches sans parvenir à faire le break avant la pause. Le tournant de la première période intervient avec l'expulsion d'Adil, sanctionné d'un tacle dangereux sur Rayan Aït-Nouri, laissant le Soudan en infériorité numérique.

Au retour des vestiaires, l'Algérie reprend sur le même tempo, résolue à se mettre définitivement à l'abri. Face à un adversaire soudanais regroupé et combatif, les Fennecs font preuve de patience avant de trouver à nouveau la faille à la 61e minute. À la conclusion d'un mouvement collectif bien construit, Riyad Mahrez s'offre un doublé, parfaitement servi par Amoura.

La domination algérienne se matérialise définitivement en fin de rencontre. À la 86e minute, sur un centre précis de Hadj Moussa, Bounedjah remise de la tête pour Maza, qui conclut à bout portant malgré une légère déviation.

Score final, 3-0. Une entame convaincante pour l'Algérie, qui engrange confiance et sérénité avant son prochain rendez-vous, dimanche face au Burkina Faso.

