Sénégal: En tournée économique dans le Sud - Le Chef de l'Etat a effectué une visite à la Zone militaire N°5

Le Président de la République a effectué une visite à la Zone militaire N°5, marquant la deuxième étape de sa journée.

Placée sous le commandement du colonel Cheikh Gueye, la Zone militaire N°5 a bénéficié d'importants travaux de rénovation. Les locaux rénovés sont occupés depuis le 1er décembre 2025 et ont été officiellement inaugurés le 19 juin 2025 par l'actuel Chef d'état-major général des Armées.

Cette visite a permis de saluer les efforts constants des Forces de défense et de sécurité dans la pacification de la Casamance, notamment à travers les opérations de déminage, la sécurisation des frontières, la protection des populations et l'accompagnement du retour progressif des personnes déplacées, en lien avec des actions civilo-militaires soutenues. Le Chef de l'État a encouragé la poursuite des efforts de paix, de dialogue et de collaboration avec les Armées des pays voisins, indispensables à l'ancrage d'une stabilité durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Souhaitant marquer personnellement cette période de fêtes, le Président de la République s'est ensuite rendu au sud de Nyassia pour partager un moment de communion exceptionnel avec les troupes sur le terrain. Il a déjeuné avec elles et porté un toast en leur honneur, dans une atmosphère empreinte de fraternité, de respect et de solidarité.

À cette occasion, le Chef de l'État a réitéré son soutien indéfectible aux Forces armées, ainsi que la reconnaissance de toute la Nation pour leur professionnalisme, leur sens du devoir et leur engagement quotidien en faveur de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale.

Ce geste fort illustre l'attachement du Président de la République aux femmes et aux hommes en uniforme, garants de la sécurité des populations et de la stabilité du pays.