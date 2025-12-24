Afrique: CAN 2025 - Scénario fou, le Burkina Faso arrache la victoire sur le fil

Malgré une domination territoriale, le Burkina Faso n'a pas réussi à faire sauter le verrou équato-guinéen avant la pause dans le match de la 1ère journée dans le groupe E.

Le score de parité 0-0 à la mi-temps laissait présager une suite tendue, d'autant plus que la Guinée Équatoriale s'est retrouvée réduite à dix dès l'entame de la seconde période, obligeant le Nzalang Nacional à se recroqueviller en défense.

Après un but refusé par la VAR à Lassina Traoré à la 70e minute, le match a basculé dans l'irréel. Contre toute attente et en infériorité numérique, la Guinée Équatoriale a ouvert le score à la 85e minute grâce à une tête puissante de Marvin Anieboh sur corner. Ce coup de massue a plongé les Étalons dans un doute profond durant les dernières minutes du temps réglementaire.

Le réveil héroïque dans le temps additionnel

Alors que la défaite semblait inévitable, le Burkina Faso a fait preuve d'un mental d'acier durant les huit minutes de temps additionnel. Georgi Minougou a d'abord redonné espoir aux siens en égalisant à la 95e minute (90+5'), avant que le défenseur de Leverkusen, Edmond Tapsoba, ne surgisse au bout de la nuit pour inscrire le but de la délivrance.

Une entrée réussie mais laborieuse

Avec cette victoire renversante (2-1), le Burkina Faso réussit son entrée dans cette 35e édition de la CAN. Si les trois points sont là, les Étalons se sont fait peur et devront corriger leur manque de sérénité défensive. Pour la Guinée Équatoriale, la frustration est immense après avoir touché l'exploit du doigt malgré le carton rouge.