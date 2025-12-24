Afrique de l'Est: Le président kenyan William Ruto a salué les progrès remarquables du pays dans le domaine de l'intelligence artificielle, soulignant son rôle de leader en Afrique.

24 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président kenyan William Ruto a salué, ce mercredi, l'engagement de l'Éthiopie dans le développement de la technologie d'intelligence artificielle (IA), lors d'une visite conjointe avec le Premier ministre Abiy Ahmed à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle.

Les deux dirigeants ont parcouru les installations de l'institut, où ils ont pu observer les activités de recherche menées par cette institution naissante.

« La capacité de l'Éthiopie à créer une telle institution, capable de mener des recherches en IA à ce niveau, démontre les bénéfices qu'elle aspire à tirer de ce domaine », a déclaré le président Ruto.

Il a ajouté que cette initiative marque « le début pour l'Éthiopie » et constitue « un exemple pour les autres Africains ».

La visite s'est poursuivie au centre de startups de l'institut, où les leaders ont encouragé une jeunesse dynamique.

Le président kenyan a particulièrement applaudi les projets innovants portés par de jeunes entrepreneurs dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et d'autres applications de l'IA.

Il a souligné le soutien ferme de l'Éthiopie aux startups, soulignant l'attention particulière que porte le Premier ministre Abiy Ahmed à ce secteur prometteur.

On a appris que cette rencontre renforce les liens bilatéraux entre le Kenya et l'Éthiopie, deux nations pionnières dans l'adoption des technologies émergentes pour le développement continental.

