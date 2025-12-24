Guinée Bissau: Axe Sandiniéry - Au pays - Le chef de l'État lance les travaux de la route d'un coût de 23 milliards de FCFA

Au troisième jour de sa tournée économique dans le sud du pays, le président de la République a posé un acte fort dans la région de Sédhiou. À Tanaff, il a officiellement lancé les travaux de la route Sandiniéri-Tanaff-frontière Guinée-Bissau, un tronçon clé du corridor entre les deux pays.

Ce projet structurant, attendu depuis des décennies, symbolise la volonté présidentielle de lever les contraintes de mobilité, d'intégrer les territoires et de relancer durablement l'économie locale et sous-régionale.C'est peu après 10 h 30 que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé sur le site de Tanaff, dans la commune éponyme, au cœur de la région de Sédhiou.

À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, le ministre de l'Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. La délégation présidentielle a été accueillie par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, ainsi que par les responsables de l'Ageroute.

Sur ce site chargé d'attentes et d'espoirs, le chef de l'État a procédé au lancement officiel des travaux de la phase 1 du programme d'aménagement de la route Sandiniéry-Tanaff-frontière Guinée-Bissau, composante majeure du projet d'amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar. D'un coût global de plus de 23 milliards de FCfa, ce premier programme routier du quinquennat s'étend sur 26,4 kilomètres et vise à transformer durablement la mobilité dans cette partie sud du pays.

Dans son adresse, le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné la portée stratégique du projet. « Ce tronçon constitue un puissant levier d'intégration. Il sert le Sénégal, mais s'inscrit également dans la dynamique communautaire de la Cedeao », a-t-il déclaré, se disant convaincu de son impact sur la circulation des personnes et des biens. « Cette route facilitera les déplacements des populations sénégalaises comme bissau-guinéennes, sur un axe où les échanges économiques et commerciaux sont particulièrement intenses », a-t-il ajouté.

Au-delà de la dimension sous-régionale, le chef de l'État a mis l'accent sur l'enjeu du désenclavement local. « La région de Sédhiou, en particulier le département de Goudomp et la commune de Tanaff, fait partie des territoires qui me tiennent à cœur. Le désenclavement de ces zones est une exigence de justice territoriale », a-t-il affirmé. Cette préoccupation est revenue avec insistance lors des échanges que le Président dit avoir eus avec les élus territoriaux et les acteurs politiques.Plusieurs ouvrages connexes « Partout où je suis passé, la question du désenclavement est revenue dans les discussions. Cette tournée est avant tout une tournée d'écoute, de constat et d'actions concrètes », a-t-il expliqué.

Il a rassuré les populations en annonçant que ce type de projets, longtemps attendus, sera amplifié. « Les travaux que nous lançons, aujourd'hui, ne sont qu'un début. Ils seront multipliés dans les mois et les années à venir », a assuré le chef de l'État.

Le projet de la route Sandiniéri-Tanaff-frontière Guinée-Bissau se distingue par son approche intégrée. Au-delà de la chaussée, il comprend d'importants aménagements connexes destinés à améliorer directement les conditions de vie des populations. « Ce projet est accompagné d'infrastructures essentielles qui auront un impact réel sur le quotidien des populations, notamment l'aménagement de 60 kilomètres de pistes à l'intérieur de la région de Sédhiou », a indiqué le Président.

L'autonomisation des femmes figure également parmi les priorités du programme. « Les périmètres maraîchers prévus traduisent notre volonté de renforcer les capacités économiques des femmes. Cela s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation que nous portons pour la Casamance », a-t-il souligné. Concrètement, le projet prévoit l'aménagement de 60 kilomètres de pistes rurales, la construction de quatre infrastructures marchandes, d'une gare routière, de 10 forages, de 2.000 mètres linéaires de murs de clôture, la réhabilitation de huit salles de classe et d'un poste de santé.

À cela s'ajoutent l'appui aux associations de jeunes et de femmes, la mise en place de plateformes multifonctionnelles de formation, quatre unités de transformation de produits agricoles, dix aires de séchage pour les produits agricoles et halieutiques, ainsi que trois périmètres maraîchers. Quittant Tanaff pour Goudomp, le Président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par une foule à Temento. Les populations ont brandi le drapeau national, mais également des pancartes réclamant la construction d'un pont pour faciliter leurs déplacements.