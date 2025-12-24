Sénégal: Aide polonaise en Casamance - Des transformatrices de produits locaux dotées de congélateurs

Pour renforcer la capacité de production des femmes transformatrices, l'ambassade de la Pologne au Sénégal, en partenariat avec l'organisation Economie, territoire et développement service (Etds), a subventionné des congélateurs pour des unités de transformation de fruits et légumes dans la région de Ziguinchor.

Dans le cadre de leur projet pour l'équipement et l'augmentation des capacités de transformation des Petites et moyennes entreprises (Pme) en Casamance, l'ambassade de la Pologne au Sénégal, en partenariat avec l'Etds (Economie, territoire et développement service), avait remis des congélateurs de 1050 litres à des transformatrices de fruits locaux. Le jeudi 11 décembre 2025, une équipe de l'ambassade et de l'Etds, a effectué une visite de suivi chez les bénéficiaires dans les localités de Niaguis et de Bignona.

L'aide polonaise a eu un impact positif chez les bénéficiaires qui ont fortement remercié l'ambassade de ce pays pour son geste. « Depuis qu'ils m'ont subventionnée en congélateur, je parviens à stocker la matière première 12 mois sur 12. Du coup, je peux travailler toute l'année et assouvir la demande. Mon chiffre d'affaires a connu une hausse par rapport aux autres années », certifie Awa Mar Sané, Pdg de « Fanawa agro services ».

Cette jeune dame tout comme de nombreuses autres femmes se battent quotidiennement pour leur autonomie en s'activant dans la transformation des fruits locaux. Cependant, elles n'ont pas assez de capacités de stockage pour pouvoir fonctionner hors saison. « Le congélateur nous sert beaucoup pour le stockage de la matière première », soutient Aminata Bori Diémé, présidente de l'unité de transformation agroalimentaire «Karonghen muri de Bignona » et formatrice en agroalimentaire.

Conservation et transformation

En Casamance, chaque saison est propice à certains produits. Et quand ils finissent, il faut attendre l'année prochaine à la même période pour avoir le fruit qui constitue une matière première pour les transformatrices. C'est le cas pour le « maad », la mangue, l'anacarde, le « ditakh », le « toll », entre autres fruits transformés par ces braves dames de la région de Ziguinchor. Avec un taux de transformation de moins de 5%, des tonnes de ces fruits forestiers pourrissent dans la forêt et au niveau des plantations. Les transformatrices vivaient des moments difficiles à cause de la rareté de la matière première.

Aujourd'hui, la donne a véritablement changé avec la dotation en congélateurs qu'elles ont reçue de l'ambassade de la Pologne au Sénégal. Elles peuvent travailler toute l'année. « C'est cette année que j'ai commencé à embaucher des jeunes alors que j'ai fait plus de 15 ans dans la transformation », confie la présidente de « Karonghen muri ».

Selon la présidente du « Gie Djiyito di maleguene » à Mandina Mancagne, Ciranding Sané, le congélateur qu'elles ont reçu va améliorer leur productivité. « On ne va plus connaître de ruptures dans la transformation grâce à ce congélateur mais aussi le soutien continu de l'Etds », renseigne-t-elle.

Ainsi, Mme Sané espère désormais faire un bon chiffre d'affaires. « Avant, deux ou trois mois après la période des fruits, nos stocks étaient épuisés. Mais avec cette dotation, on pourra continuer notre production pendant toute l'année afin de pouvoir satisfaire la demande », espère Adja Khady Ndiaye, présidente Gie Bokk Jom installée à Bourofaye Baïnounk.