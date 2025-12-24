Sénégal: Escroquerie foncière - Un promoteur immobilier condamné à 6 mois ferme

24 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Tata SANE

Six mois de prison ferme et le paiement de 11 millions de FCfa de dommages et intérêts à la partie civile. C'est la peine que le tribunal de grande instance de Guédiawaye a infligée, hier, à M. D. Dégaye. Le promoteur immobilier a vendu un terrain à M. A. Kane, courant 2023. Lorsque le mandataire de celui-ci s'est rendu sur le site, la parcelle était déjà clôturée. En plus, le prévenu est devenu injoignable.

Cependant, lorsque M. Kane a déposé une plainte en 2024, le promoteur s'est engagé à lui rembourser. Las de courir derrière son argent depuis un an, l'acheteur a réactivé le dossier.

De son côté, le prévenu a affirmé avoir vendu un terrain disposant d'un décret présidentiel et d'une autorisation de construire. Il avait, selon ses dires, suggéré à la partie civile d'entamer des démarches pour régulariser les papiers restants auprès d'autres services compétents. Il a indiqué lui avoir conseillé de saisir la justice lorsqu'il a appris qu'un certain Sène avait clôturé le site.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré ses dénégations, le représentant du parquet a requis deux ans ferme. Une peine que Me Papa Mor Niang, avocat de la défense, trouve excessive. Car, a-t-il argué, son client est de bonne foi, au regard de l'assistance qu'il a apportée au mandataire de la partie civile. Me Niang a sollicité la relaxe ou, à défaut, une application bienveillante de la loi.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.