Afrique: CAN 2025 - Nicolas Jackson, la revanche d'un attaquant devenu indispensable

Il y a encore quelques mois, le nom de Nicolas Jackson divisait les supporters des Lions. Trop maladroit, pas assez tueur devant le but, disait-on. L'attaquant forméau Casa Sports, passé par Chelsea avant de rejoindre le Bayern Munich, semblait perdu entre les attentes immenses et une confiance envolée.

Mais comme souvent dans le football, tout peut basculer avec un peu de patience, un nouvel élan... et un sélectionneur qui croit en vous.

Depuis l'arrivée de Pape Thiaw sur le banc du Sénégal, Jackson a retrouvé son éclat. En cinq matchs, il affiche des statistiques éloquentes : six buts et deux passes décisives. Un rendement impressionnant qui symbolise une renaissance. Face au Botswana, pour l'ouverture de la CAN 2025 à Tanger, le buteur sénégalais a signé un doublé plein d'instinct et de sang-froid, avant de céder la vedette à Chérif Ndiaye, auteur du troisième but. Mais le héros du soir, c'était bien lui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sous Aliou Cissé, Jackson avait souvent déçu, parfois crispé, incapable de convertir les occasions qu'il se créait. Les critiques pleuvaient, les doutes s'accumulaient. Aujourd'hui, il semble métamorphosé. Pape Thiaw a su le libérer, lui offrir un cadre où son jeu instinctif et sa mobilité sont mis en valeur. L'ADN offensif insufflé par le nouveau sélectionneur redonne vie à un attaquant qui joue enfin avec le sourire, avec cette insouciance qui faisait sa force à Villarreal.

Et si c'était la CAN de Nicolas Jackson ? Sa prestation contre le Botswana a confirmé sa montée en puissance : des appels constants, un sens du timing retrouvé, une efficacité chirurgicale. Certes, tout n'est pas encore parfait il a encore manqué quelques opportunités mais l'essentiel est là : Jackson a retrouvé confiance. Et avec la confiance vient la précision, puis la régularité.

Élu logiquement homme du match, le Sénégalais a su se réinventer. Il a gagné sa place dans le onze, devant Boulaye Dia, Habib Diallo et Chérif Ndiaye, grâce à sa constance et à son abnégation. Ses gestes sont plus justes, ses attitudes plus sereines. Surtout, il dégage cette assurance des grands attaquants, celle qui rassure toute une équipe.

À 24 ans, Nicolas Jackson semble avoir trouvé l'équilibre entre talent et maturité. En l'espace de cinq titularisations, il a inversé le cours de son histoire en sélection. La CAN 2025 pourrait bien marquer son grand tournant : celui d'un joueur qui, après avoir douté, s'est relevé pour redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être un buteur redoutable.

Nicolas Jackson, la renaissance d'un LionNicolas Jackson retrouvera la RD Congo samedi à Tanger, un adversaire qui ravive de bons souvenirs pour l'attaquant sénégalais. C'est en effet face aux Léopards, le 9 septembre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa, qu'il avait lancé la remontada historique des Lions en signant le premier but d'un succès retentissant (2-3) décisif pour la qualification en coupe du monde 2026.

Un soir qui avait marqué le début de sa renaissance en sélection. Cette fois, c'est avec un tout autre statut celui de buteur en forme et titulaire indiscutable qu'il croisera à nouveau la route des Léopards revanchards.