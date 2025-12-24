Sénégal: Popenguine - Plus de 120 candidats à l'émigration irrégulière interpellés

24 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La gendarmerie nationale a annoncé l'interpellation de cent-vingt-trois (123) candidats à l'émigration irrégulière à Popenguine, dans la journée du 23 décembre 2025, aux environs de 13 heures.

Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, l'opération a été menée par la Brigade territoriale de Popenguine, à la suite d'un renseignement transmis par le Centre opérationnel de la Marine nationale. Ce renseignement faisait état d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière, susceptible d'accoster sur les plages de Guéréo ou de Popenguine.

Un dispositif de surveillance et d'interception a alors été déployé sur les sites ciblés, permettant l'interpellation des 123 personnes, de nationalités diverses. Il s'agit de 101 hommes, 20 femmes et 2 enfants. Le groupe est composé notamment de 27 Sénégalais, 19 Gambiens, 37 Maliens, 38 Guinéens (Conakry) et 2 Ivoiriens.

La gendarmerie indique que plusieurs matériels ont été saisis lors de l'opération, dont une pirogue de 25 mètres endommagée, deux moteurs hors-bord (60 CV et 40 CV), 149 bidons d'essence représentant un total de 3 270 litres de carburant, ainsi qu'un groupe électrogène.

D'après les premières déclarations recueillies auprès des candidats, la pirogue aurait quitté Bara, en République de Gambie, le samedi 20 décembre 2025, vers 22 heures.

