Sénégal: Veille de Noël - Le Président de la République en visite auprès de l'évêque de Ziguinchor

À la veille de la fête de la Nativité, le Président de la République a rendu une visite de courtoisie à l'évêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga. Un échange à forte portée symbolique, inscrit dans le cadre de son séjour en Casamance et marqué par des messages de paix, de dialogue et de cohésion sociale.

En déplacement en Casamance en cette période particulière du mois de décembre, le Chef de l'État a été reçu par l'évêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga. Une visite saluée par le prélat comme un signe fort adressé à la communauté chrétienne, à la veille de Noël.

L'archevêque a également magnifié la tournée présidentielle en cours, y voyant une démarche de proximité fondée sur l'écoute, le respect et la présence effective auprès des populations. Il a réaffirmé l'engagement constant de l'Église dans le processus de paix en Casamance et s'est félicité des initiatives engagées à travers le Plan Diomaye pour la Casamance. À ce titre, il a exprimé la disponibilité de l'institution ecclésiale à accompagner cette dynamique, aussi bien par l'action que par la prière.

De son côté, le Président de la République a rappelé que sa vision de la gouvernance repose sur un dialogue sincère avec l'ensemble des forces morales et spirituelles du pays. Il a salué le rôle déterminant de l'Église dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, affirmant compter sur ses conseils et son accompagnement spirituel.

Convaincu du potentiel humain, économique et culturel de la Casamance, le Chef de l'État a souligné que la libération des énergies locales passe nécessairement par l'instauration d'une paix durable. C'est dans cette perspective qu'il a engagé, dès le début de son mandat, le Plan Diomaye pour la Casamance, tout en reconnaissant que des efforts restent encore à fournir malgré les avancées enregistrées.