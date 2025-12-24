Sénégal: Le chanteur Dialy Bou nioul n'est plus

24 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Dialy Ibrahima Seck, plus connu sous le nom de scène Dialy Bou Nioul, est décédé ce mardi 24 décembre 2025 des suites d'une maladie. Figure emblématique de la scène artistique, il laisse derrière lui une oeuvre marquée par l'authenticité et la modernité.

Aux côtés de Fatou Mbaye, il formait un « couple mythique », reconnu pour sa grande complicité, aussi bien sur scène que dans la vie. Le couple s'est distingué en musique dans les années 90 avec la sortie de son premier album Mberry. Ensemble, ils avaient su conquérir le public par une fusion harmonieuse entre tradition et modernité.

Le duo avait particulièrement marqué les esprits en mars 2018 avec la sortie de l'album Dadié, une oeuvre « tradimoderne » riche de thématiques sociales et culturelles. «Nous avons démarré par la musique traditionnelle, mais après trois albums, nous avons arrêté pour faire de le tradi-moderne. Cela, pour que notre musique soit accessible à toutes les couches de la société sénégalaise, mais aussi pour que nous puissions faire passer notre message », avait-il confié.

Dialy Ibrahima Seck avait également signé, avec Fatou Mbaye, le titre « Yobalema », un hommage appuyé à Madeleine Diagne.

