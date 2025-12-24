Congo-Brazzaville: CAMEPS - Le budget 2026 arrêté à près de trois milliards FCFA

Le budget exercice 2026 de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé (Cameps) a été adopté, le 21 décembre, à Brazzaville par le conseil d'administration réuni sous la direction de son président, le Pr Ange Antoine Abéna.

Le budget de la Cameps exercice 2026 est adopté en dépenses et en recette à la somme de 9.989.942.015 FCFA. Il est en baisse de 8% par rapport à celui de l'année dernière.

En outre, le conseil d'administration a approuvé le plan stratégique pour la période 2026-2030, le manuel des procédures administratives, financières et comptables de la Cameps ainsi que son plan d'actions. Dans l'exécution de ce plan, il est prévu la construction d'un entrepôt de médicaments et produits de santé au village Edou, situé à quelques encablures de la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette.

Il sera aussi construit, dans le cadre de ce plan d'actions, un hub logistique dans la ville de Pointe-Noire, a précisé le directeur général de la Cameps, le Dr Max Maxime Makoumba-Nzambi.

Par la même occasion, le conseil d'administration a aussi pris acte du rapport de la commission analyse des procédures de la Cameps, ainsi que du rapport de la commission de désignation du Commissaire aux comptes de cette structure pour les six prochaines années.

De même, les administrateurs ont adopté le manuel des procédures administratives, financières, techniques et comptables de la Cameps, avant de désigner son cabinet aux comptes pour les six prochaines années, à compter de 2025. Saluant le dévouement du gouvernement, le conseil d'administration a témoigné sa gratitude à l'endroit du président de la République, avant de lui adresser une motion de félicitations. Clôturant les travaux, le président du conseil d'administration, Ange Antoine Abéna, a exhorté les administrateurs de la Cameps à mettre en application les directives reçues.