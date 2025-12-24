Burkina Faso: Agence d'information du Burkina - Le nouveau DG Noufou Enoch Kindo Installé dans ses fonctions

Le nouveau directeur général de l'Agence d'information du Burkina (AIB) Noufo Enok Kindo a été officiellement installé, le mercredi 24 décembre 2025 à Ouagadougou dans ses fonctions.

Nommé à la tête de l'Agence d'information du Burkina (AIB) en Conseil des ministres du mercredi 17 décembre 2025, le nouveau directeur général de l'AIB, Noufo Enok Kindo a été installé dans ses fonctions ce mercredi 24 décembre 2025 à Ouagadougou par le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bètamou Fidèle Aymar Tamini.

Le nouveau DB de l'AIB Noufo Enok Kindo a traduit sa gratitude aux autorités du Burkina Faso et particulièrement au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme pour cette responsabilité. Il a soutenu qu'il s'agit de faire rayonner la voie officielle et journalistique du Burkina dans le respect absolu des valeurs d'éthique, des rigueurs professionnelles et des souverainetés éditoriales.

M. Kindo a indiqué que diriger une agence de presse dans un contexte où l'information circule plus vite que la vérification, où les opinions se confondent aux faits, n'est pas aisée. C'est pourquoi il a adressé ses vifs remerciements à la directrice générale sortante Seraphine Somé/milogo pour son engagement, sa ténacité et sa contribution essentielle à la consolidation des fondations de l'AIB dans un environnement médiatique de plus en plus complexe.

Noufo Enok Kindo a au fait savoir que l'AIB doit être la référence nationale en matière de rigueur, de crédibilité et de narration stratégique de l'histoire du Burkina.

Et pour cela, il a noté que son action à la tête de cette institution reposera sur trois piliers fondamentaux. « Le premier point est la réactivité et exactitude. Le deuxième pilier va reposer sur la transformation digitale. L'AIB doit achever sa mutation vers le numérique. Et le troisième pilier, le rayonnement international »a-t-il cité.

Sur le dernier point, il fait remarquer que le Burkina Faso doit pouvoir se raconter au monde par ses propres mots, avec sa voix, ses codes, sa dignité. Pour l'atteinte de ces résultats le nouveau DG a dit compter sur ses collaborateurs et les agents de l'agence. « Vous êtes l'âme vive de cette maison, sa force motrice, son souffle quotidien. Je connais la profondeur de votre engagement » a-t-il déclaré.

La DG sortante, Séraphine Somé a dit avoir veillé avec succès sur les missions qui lui ont été confiées afin que l'AIB puisse fonctionner comme une agence véritable. Elle a souhaité plein succès à son remplaçant dans la réalisation de ces projets futurs avec l'AIB. Le Secrétaire général du ministère en charge de la communication, Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a félicité la directrice sortante pour avoir poursuivi avec abnégation toutes les missions qui lui avaient été assignées.

Il a aussi invité le DG entrant à veiller à ce que toutes les ressources mis en oeuvre pour le bon fonctionnement de l'AIB puissent être utilisés à de façon optimal. A l'en croire l'agence est très importante pour le gouvernement c'est pourquoi, il a exhorter les agents de l'AIB à travailler d'avantage en synergie d'action pour relever les défis qui s'imposent au grossiste de l'information à fin que vive la structure.