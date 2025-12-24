Sénégal: A Oussouye, le chef de l'Etat souligne la nécessité d'un rééquilibrage des investissements publics

Oussouye — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté mercredi, sur la nécessité d'un rééquilibrage des investissements publics entre les centres urbains et les collectivités territoriales, lors de la cérémonie officielle de réception des ouvrages réalisés dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles) à Oussouye.

S'exprimant devant les autorités administratives, les élus locaux et les populations, il a dans le même temps salué la qualité des infrastructures livrées et félicité le ministère des Infrastructures, le coordonnateur du Promovilles ( programme de modernisation des villes du Sénégal) et l'ensemble des équipes techniques impliquées dans la réalisation des ouvrages.

"En comparant la situation avant et après l'intervention du Promovilles, on se rend compte que l'accompagnement des collectivités territoriales et la réalisation d'ouvrages structurants ne sont pas une option, mais une impérieuse nécessité", a déclaré le chef de l'État.

Cette démarche de rééquilibrage des investissements publics entre les centres urbains et les collectivités territoriales, s'inscrit pleinement, selon lui, dans la politique de territorialisation des investissements, des programmes et projets de l'État, "une orientation que le gouvernement entend poursuivre et renforcer".

Le chef de l'État a en outre admis l'existence d'un retard infrastructurel important en Casamance, estimant que la région ne s'est pas encore déployée à la hauteur de son potentiel économique et social.

"Il est temps que tous les dynamismes et toutes les énergies puissent être libérés. Cela passe nécessairement par des investissements structurants comme ceux que nous voyons ici, à Oussouye", a-t-il affirmé, se disant rassuré quant à la pertinence de cette option et à l'adhésion des populations bénéficiaires.

Le président de la République a également assuré que les interventions du Promovilles se poursuivront dans d'autres localités, tout en notant qu'Oussouye continue d'exprimer des besoins supplémentaires qui devront être pris en charge.

Prenant acte des doléances formulées par le maire au nom des populations, Bassirou Diomaye Faye a promis d'y accorder une attention particulière en vue de "répandre davantage d'espoir et de favoriser l'épanouissement socio-économique" à Oussouye et sur l'ensemble du territoire national.

La commune d'Oussouye a bénéficié d'un important programme de modernisation inscrit dans la politique nationale de développement des infrastructures, sous la tutelle du ministère des Infrastructures et avec l'appui de partenaires tels que Promovilles et la Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA).

Ce programme en l'occurrence, porte principalement sur la réalisation de voiries assainies et éclairées sur plusieurs kilomètres de routes stratégiques.

Il s'agit notamment des axes Loudia- Ziguinchor (1,522 km), Cantonnement militaire-Collège Joseph Faye (0,973 km), Pharmacie-Kahinda-Quartier Saré Demba (1,446 km), ainsi que le tronçon Rond-point d'Oussouye-Route de Loudia Ouolof (0,559 km).

À cela s'ajoutent 2,4 km d'ouvrages d'assainissement et l'installation de 250 lampadaires solaires sur l'ensemble des voiries concernées.

Le programme intègre également des aménagements connexes et paysagers, comprenant la création de deux places publiques multifonctionnelles et la construction et l'équipement de dix salles de classe, contribuant à l'amélioration du cadre de vie et de l'offre éducative locale.

Le coût total d'exécution de ce programme de modernisation est estimé à 4 852 492 846 francs CFA.