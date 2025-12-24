Sénégal: Casamance - Des travaux d'entretien de l'axe Ziguinchor-Cap Skiring lancés

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé, mercredi, les travaux d'entretien et de réparation de la route Ziguinchor-Cap Kkiring, en attendant une réhabilitation "beaucoup plus ambitieuse" de cet axe stratégique pour le désenclavement et la praticabilité du réseau routier en Casamance (sud), a constaté l'APS.

"L'heure est venue pour nous, maintenant, de travailler à réparer la route en attendant une réhabilitation beaucoup plus ambitieuse qui va correspondre à la dimension de la vocation que nous voulons donner à cette route en terme de désenclavement, mais aussi et surtout de praticabilité", a-t-il déclaré.

Le chef de l'État a annoncé que le budget de la première phase de ces travaux est évalué à 10 milliards de francs CFA et permettra la réalisation d'études et l'évaluation de la soutenabilité budgétaire nécessaire à la prise en charge de la réhabilitation complète de la route.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également précisé que des études seront menées parallèlement, en collaboration avec l'AGEROUTE, la société chargée de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du réseau routier et autoroutier, pour évaluer la construction éventuelle d'une autoroute sur cet axe appelé à connaître un flux de trafic beaucoup plus important, notamment avec les projets en cours dans la zone.

Ces initiatives renforcent, selon le président Faye, l'importance de l'axe Ziguinchor-Cap Skiring, au même titre que d'autres infrastructures structurantes en Casamance, telles que la boucle du Fogny et l'axe Ziguinchor-Sénoba, dont les travaux entre Djouloulou et Bignona vont reprendre incessamment, assure-t-il.

Ces différents projets routiers accompagnent un dynamisme économique croissant et une intensification des échanges dans la région naturelle de la Casamance, justifiant ainsi le lancement de ces travaux, a réitéré le chef de l'Etat.