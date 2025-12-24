Afrique: CAN 2025 - Le champion en titre ivoirien bat le Mozambique et prend un bon départ

La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique chez elle en 2024, n'a pas manqué ses débuts dans cette CAN 2025 au Maroc. Les Éléphants, un temps brouillon, ont pu compter sur Amad Diallo à Marrakech, mercredi 24 décembre, pour disposer du Mozambique (1-0) dans le groupe F.

Pas de couac pour la Côte d'Ivoire. Arrivés à Marrakech avec la jauge de confiance bien remplie, les joueurs du sélectionneur Emerse Faé n'ont pas failli. Dans un stade de Marrakech battu par une pluie fine et continue, les Ivoiriens ont glané les trois points de la victoire qu'ils étaient venus chercher face au Mozambique dans cette CAN 2025.

Une première période sans relief

Les champions d'Afrique en titre ont eu besoin de 45 minutes pour prendre la mesure des Mambas. Sous les encouragements de leurs nombreux supporters venus les acclamer dans le Grand stade de Marrakech, les Ivoiriens ont un peiné à entrer dans leur match. Le début de la rencontre a même été équilibré : au slalom inabouti de Yan Diomandé, le n°10 mozambicain Geny Catamo a répondu avec une frappe que Yahia Fofana n'a pu que boxer (9e).

Malgré un manque de justesse et quelques passes mal assurées, la Côte d'Ivoire a pris doucement l'avantage à mesure que le premier acte se déroulait. Ernan Siluan, le gardien du Mozambique, a sauvé les siens d'une claquette après une reprise lobée de Diomandé (26e). Juste avant la pause, il a de nouveau brillé en bloquant une tête smashée à bout portant de Franck Kessié (45e).

Diallo libère la Côte d'Ivoire juste après la pause

La bonne dynamique du portier mozambicain n'a toutefois pas résisté au coup d'accélérateur ivoirien dès le début du deuxième acte. Sur un centre de Guéla Doué, Kessié a remis de la tête dans la surface vers Amad Diallo. Et sans contrôle, l'attaquant de Manchester United a envoyé le ballon au fond des filets (49e). C'est le troisième but de Diallo avec la sélection internationale dont il porte les couleurs depuis 2021.

Dominateurs, les Éléphants ont maintenu la pression sur un Mozambique acculé dans sa moitié de terrain. Le but du break a souvent été proche, mais il a manqué à chaque fois quelques centimètres pour concrétiser ces occasions, à l'image de ce centre que ni Kessié, ni Ibrahim Sangaré n'ont réussi à tacler dans la cage après l'heure de jeu, ou de cette contre-attaque infructueuse à la 89e avec l'entrant Vakoun Bayo frustré par un sauvetage sur la ligne.

Dans les dix dernières minutes, les Mozambicains ont essayé de revenir, mais sans succès ni grande conviction. Le coach Faé a pu offrir à son buteur Diallo une sortie sous les applaudissements à dix minutes du terme, et la Côte d'Ivoire a contenu les tentatives adverses jusqu'au coup de sifflet final. Un dernier blocage de Yahia Fofana devant Catamo a assuré la victoire. En attendant le match entre le Cameroun et le Gabon, les Éléphants prennent la tête du groupe F.