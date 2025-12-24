Sénégal: Dix-sept joueurs à l'entraînement des Lions, ce mercredi

24 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dix-sept joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont participé à la séance d'entraînement des Lions tenue ce mercredi, au lendemain de la victoire du Sénégal (3-0) sur le Botswana, dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Cette session d'entraînement, la troisième des Lions depuis leur arrivée au Maroc, s'est déroulée au terrain de football annexe du stade Ibn-Battuta de Tanger.

Le groupe était composé majoritairement de joueurs restés sur le banc lors de la rencontre contre le Botswana.

La sélection sénégalaise est désormais au complet, après l'arrivée de l'ensemble des joueurs la veille du match contre les Zèbres du Botswana.

Les Lions du Sénégal affrontent la République démocratique du Congo, samedi à 15h GMT, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la CAN 2025.

