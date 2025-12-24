Sénégal: Oussouye - PROMOVILLES a investi près de 5 milliards FCFA dans la voirie urbaine (maire)

Oussouye — Le projet de voirie urbaine réalisé dans la commune d'Oussouye (Ziguinchor, sud), dans le cadre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), d'un montant de 5 milliards de francs CFA, est "une étape décisive" dans l'amélioration des conditions de vie des populations, a déclaré mercredi, son maire Ousmane Landry Diallo.

"Le projet de la voirie urbaine de la commune d'Oussouye, d'un montant de près de 5 milliards de francs CFA, est une étape décisive dans l'amélioration des conditions de vie des populations ", a-t-il dit lors de la visite des réalisations du PROMOVILLES dans sa commune par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le projet, a-t-il fait savoir, a permis la réalisation de 4,5 kilomètres de routes pavées, l'installation de lampadaires, l'aménagement d'espaces publics, ainsi que la création d'infrastructures sportives destinées à la jeunesse.

Selon l'édile, ces réalisations vont au-delà de simples infrastructures par leur contribution à la fluidité de la circulation, à le renforcement de l'attractivité de la commune et le soutien à l'économie locale.

Il a également souligné que ces investissements traduisent l'engagement de l'État en faveur de l'équité territoriale et du développement équilibré des collectivités locales.

Le maire Ousmane Landry Diallo a dès lors réaffirmé la disponibilité de la commune d'Oussouye à accompagner les initiatives publiques de développement.