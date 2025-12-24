Sénégal: A Bakel, les vendeurs de maillots au rythme de la CAN

Bakel — A Bakel (est), les vendeurs de maillots et sérigraphes vivent au rythme de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, qui a débuté dimanche au Maroc et se poursuit jusqu'au 18 janvier 2026.

En plus des articles habituels qu'ils proposent à la vente, ils ont mis l'accent sur les équipements sportifs et autres objets aux couleurs nationales.

A la devanture des boutiques du niveau du marché "Bou makk", des maillots de l'équipe nationale sénégalaise flottent au vent. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles.

"Cette année, à Bakel, il n'y aura pas de rupture de stock de maillots du Sénégal", assure Serigne Mbacké Dieng, un commerçant trouvé dans son échoppe.

Outre les maillots, des casquettes aux couleurs du Sénégal, des brassards, bracelets et drapelets attirent le regard. L'affluence n'est pas encore au rendez-vous, malgré les prix "abordables", selon lui, proposés.

"Le maillot original de l'équipe nationale du Sénégal est vendu à 7 000 FCFA, et la contrefaçon à 3 000 FCFA. Les casquettes sont à 6 000 francs l'unité", fait savoir Serigne Mbacké Dieng.

Il espérait une affluence d'acheteurs après la victoire des "Lions" sur le Botswana (3-0), mais ne désespère pas encore de faire de bonnes affaires."Les gens attendent souvent que l'équipe du Sénégal se qualifie en quart de finale, demi-finale et même finale. C'est à ce moment que l'affluence sera au rendez-vous. Actuellement, clients arrivent au compte-goutte", dit-il.Pape, un sérigraphe et vendeur de maillots, a les yeux fixés sur sa machine de flocage. Il personnalise délicatement un maillot du Sénégal sur lequel il imprime le prénom du client et le numéro de son joueur favori.

Comparativement à la vente de maillots, le flocage marque beaucoup plus, se réjouit-il, précisant que le nombre de ses clients a doublé ces derniers jours."Les gens viennent demander les prix des maillots et promettent de repasser. Pour la sérigraphie, par contre, on a reçu quelques commandes pour le flocage des noms et numéros", indique Pape, en même temps qu'il remet les maillots personnalisés à des clients.

A quelques mètres de lui, juste à côté de la mairie de Bakel, Massar Soumaré vend également des maillots de l'équipe nationale du Sénégal et s'active également dans le flocage et la sérigraphie. Avec la CAN, son business a connu un essor, souligne-t-il.

"Actuellement, les affaires marchent très bien. Les clients viennent normalement et j'ai même passé une autre commande de maillots qui arrive bientôt. Le flocage avec la machine est à 2 500 francs CFA, celui à la peinture est à 1 000 francs CFA", déclare M. Soumaré.

Il ajoute que des étrangers vivant à Bakel lui passent également des commandes de flocage aux couleurs de leur Pay d'origine.

"Je reçois beaucoup de maillots par jour pour le flocage et pas seulement ceux du Sénégal. Il y a des Maliens, des Burkinabés et d'autres qui viennent me voir pour acheter des maillots de leur pays", se réjouit-il.