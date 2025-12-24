Sénégal: Dagana - Des centaines de tables-bancs et du matériel de reprographie remis aux écoles du département

Dagana — Le Conseil départemental de Dagana a procédé, mercredi, à une remise de 260 tables-bancs et du matériel de reprographie aux établissements scolaires du département, dans le cadre de sa politique de soutien au secteur de l'éducation, a constaté l'APS.

"Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement local mise en oeuvre par la collectivité depuis 2015, avec pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants", a déclaré le président du Conseil départemental, Khalifa Ababacar Ndao, au cors de la cérémonie.

L'ambition du du Conseil départemental est, selon lui, de couvrir progressivement l'ensemble des établissements scolaires du département, tout en privilégiant une gestion de proximité axée sur "l'efficacité et l'humilité".

Khalifa Ababacar Ndao a également fait savoir que ces actions reposent sur un "diagnostic participatif" réalisé avec les autorités éducatives, les chefs d'établissements, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce travail a permis, d'après lui, d'identifier plusieurs difficultés majeures, notamment le déficit d'infrastructures et d'équipements scolaires.

Pour faire face à cette situation, le département a construit, ces dernières années, une cinquantaine de salles de classe, rénové plusieurs établissements, réalisé des blocs administratifs et érigé des clôtures, sans compter la distribution de fournitures aux élèves des collèges et lycées, a-t-il rappelé.

"Le Conseil départemental a acquis cette année un important matériel de reprographie, dont 15 nouveaux photocopieurs destiné à renforcer les capacités des établissements scolaires, après avoir déjà équipé les plus grands lycées du département", a affirmé M. Ndao.

Il a par ailleurs rappelé que depuis l'année scolaire 2014-2015, un total de 1 260 tables-bancs a été distribué aux 45 établissements du secondaire du département.

Il a, toutefois, relevé les contraintes budgétaires auxquelles fait face le Conseil départemental, dont le budget annuel d'investissement est estimé à 107 millions de francs CFA pour prendre en charge les neuf compétences transférées.

En ce sens, M. Ndao a plaidé pour un renforcement des dotations de l'État et leur mise à disposition dans des délais plus adaptés.