Sénégal: Casamance - Le président de la République en visite à la Zone militaire n°5

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, ce mercredi, une visite à la Zone militaire n°5, deuxième étape de sa tournée dans le sud du pays. Placée sous le commandement du colonel Cheikh Gueye, cette zone militaire a récemment bénéficié d'importants travaux de rénovation, avec des locaux occupés depuis le 1er décembre 2025 et officiellement inaugurés le 19 juin 2025 par le Chef d'état-major général des Armées.

Cette visite a été l'occasion pour le Chef de l'État de saluer les efforts soutenus des Forces de défense et de sécurité dans la pacification de la Casamance. Il a notamment mis en avant les opérations de déminage, la sécurisation des frontières, la protection des populations civiles et l'accompagnement du retour progressif des personnes déplacées, en synergie avec des actions civilo-militaires. Le Président a également encouragé la poursuite des initiatives de paix, de dialogue et de coopération avec les armées des pays voisins, jugées essentielles pour une stabilité durable dans la sous-région.

Dans le cadre des festivités, le Chef de l'État s'est ensuite rendu au sud de Nyassia, où il a partagé un moment de communion avec les troupes déployées sur le terrain. Il a déjeuné avec elles et porté un toast en leur honneur, dans une atmosphère marquée par la fraternité et la solidarité.