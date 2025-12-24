Sénégal: Électrification rurale - Huit nouveaux villages raccordés dans les régions de Fatick et Thiès

Huit nouveaux villages des régions de Fatick et de Thiès ont été mis en service mardi 23 décembre, dans le cadre du projet Aser - AEE Power, a annoncé l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser).

La cérémonie a été présidée par le Directeur général de l'Aser, Jean Michel Sène, et a concerné six villages du département de Fatick et deux du département de Mbour. Dans la commune de Mbelacadio (département de Fatick), les localités de H1 Khasseme, H3 Molane, H1 Thiadabi 1, H1 Thiadabi 2, Ndairy et H4 Ndiorokh (commune de Tattaguine) ont été raccordées. Dans le département de Mbour, commune de Ndiaganiao, les villages de Dap Thior 1 et Ndioudiouf ont également bénéficié de cette mise en service.

L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs autorités nationales et locales, notamment le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Chérif Diouf, le député Cheikh Faye, le président du Conseil de surveillance de l'Aser, Cheikh Biteye, le Directeur général de l'Action sociale, Boucar Diouf, la maire de Ndiaganiao, Dr Tening Sène, ainsi que la Directrice du Promoged, Sophie Dione.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette nouvelle étape s'inscrit dans les efforts de l'État du Sénégal visant à améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural et à renforcer le développement économique et social des territoires concernés. Les équipes de l'Aser et du partenaire AEE Power ont été saluées pour le travail accompli sur le terrain.