Sénégal: Lutte contre la délinquance à Dakar - Démantèlement de réseaux criminels par la gendarmerie

24 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les brigades de recherches de Dakar et de Keur Massar ont récemment mené plusieurs opérations visant à démanteler des réseaux criminels actifs dans la région.

Suite à l'exploitation d'un renseignement signalant un trafic intense de drogue au garage malien situé à Mbao, tenu par des ressortissants étrangers, la brigade de recherches de Keur Massar est intervenue le mardi 23 décembre 2025. Cette opération a permis l'interpellation de dix individus pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

Les perquisitions ont conduit à la saisie de : 120 cornets de Kush ; 200 grammes de Kush ; 800 000 FCFA en espèces ; deux motos.

Dans le même temps, suite à une plainte, les enquêteurs de la brigade de recherches de Dakar ont identifié et interpellé trois individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion et recel.

