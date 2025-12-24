Sénégal: Saly Portudal - Six proches du maire envoyés en prison

Le parquet de Mbour a émis, mardi 23 décembre, un mandat de dépôt à l'encontre de six personnes impliquées dans une contestation contre la tenue d'une foire artisanale à Saly. Il s'agit de trois adjoints au maire, de deux conseillers municipaux et du président de la zone 7C de Saly.

MBOUR - Une contestation contre la tenue d'une foire artisanale a abouti à l'arrestation de six proches collaborateurs du maire de Saly. Selon les informations recueillies par Le Soleil à Mbour, les mis en cause ont été identifiés grâce à des échanges téléphoniques via la plateforme WhatsApp. L'exploitation des éléments sonores a permis aux éléments du commissariat urbain de Saly de mettre au jour des plans d'action susceptibles de menacer l'ordre public, la circulation et la sécurité des personnes.

Les meneurs du collectif « Sapco dégage » ont ainsi été entendus dans le cadre de l'enquête avant d'être déférés au parquet. Il s'agit de trois adjoints au maire, de deux conseillers municipaux et du président de la zone 7C de Saly. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt pour incitation à la violence, troubles à l'ordre public et destruction de biens d'autrui. Parmi les faits reprochés figure notamment l'incendie de bâches servant de stands à la foire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, les six personnes placées en détention, ainsi que leurs camarades, contestaient la tenue d'une foire initiée par un promoteur privé, lequel avait pourtant obtenu toutes les autorisations requises pour organiser la quatrième édition de la foire artisanale. Le terrain à l'origine du conflit demeure, jusqu'ici, une zone appartenant à la Sapco.

Il convient également de préciser que le conseil d'administration de la Sapco, lors de sa séance du 10 octobre 2013, avait émis un avis favorable permettant à la commune d'installer un lycée et un centre de santé dans l'enceinte de la réserve boisée de la station de Saly, d'une superficie d'environ trois hectares.